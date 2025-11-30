ETV Bharat / state

सर्राफा व्यापारी की दुकान के टूटे ताले, चांदी के जेवर पार

चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई. इसे 4 से 5 लोगों ने अंजाम दिया.

The team collecting evidence from the shop
दुकान से सबूत जुटाते टीम (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 30, 2025 at 4:25 PM IST

1 Min Read
झालावाड़: जिले में 24 घंटे में चोरी की दूसरी बड़ी वारदात हुई. गंगधार थाना क्षेत्र में रविवार तड़के अज्ञात बदमाश सर्राफा दुकान का ताला तोड़ करीब 3 किलो चांदी के आभूषण चुरा ले गए. यह वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका देखा और व्यापारी से नुकसान की जानकारी ली.

गंगधार थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि चौमहला कस्बे के सर्राफा व्यापारी हरिनारायण सोनी शनिवार रात दुकान बंद कर घर गए. इस बीच, रविवार तड़के अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़ा और आभूषण ले गए. व्यापारी सुबह दुकान पहुंचा तो शटर का ताला टूटा मिला. उसने तत्काल पुलिस को सूचित किया.

थाना प्रभारी ने बताया कि ज्वेलर्स की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया. कोटा से एफएसएल टीम बुला सबूत जुटाए. दुकान के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश के लिए जगह-जगह दबिश दे रहे हैं. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

चार से पांच थे बदमाश: इधर सर्राफा व्यापारी हरिनारायण ने कहा कि रविवार सुबह दुकान पर लौटा तो ताला टूटा मिला. दुकान से चांदी की बिछिया, पायल, कड़ा जेवर आदि गायब था. चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसे 4 से 5 लोगों ने अंजाम दिया.

