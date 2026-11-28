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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, पुलिया से टकराई कार, जयपुर के एक परिवार के 3 लोगों की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का सफर ( ETV Bharat )

नूंह: दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार चालक को नींद की झपकी आने के कारण कार बेकाबू हुई. हादसे में जान गंवाने वाले और घायल सभी लोग जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

पुलिया से टकराते ही कार के उड़े परखच्चे: स्थानीय निवासी उमर मोहम्मद ने बताया कि, "हादसा एक्सप्रेसवे पर साईमीरवास के पास चैनल नंबर 77.05 के नजदीक हुआ. तेज रफ्तार कार अचानक असंतुलित होकर पुलिया से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए. आशंका है कि चालक को नींद की झपकी आने से वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया."