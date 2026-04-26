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तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, बरेली में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन की मौत

हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.

सड़क हादसे में तीन की मौत.
सड़क हादसे में तीन की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 9:54 PM IST

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बरेली : जिले में रविवार को अलग-अलग हुए सड़क हादसों में तीन की मौत हो गई. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.

देवरनिया क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी. इस हादसे में हरेंद्र (35) पुत्र गिरिवर सिंह, निवासी भगवतीपुर थाना बिथरी चैनपुर की मौत हो गई. जबकि हरेंद्र का फुफेरा भाई संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया.

परिजनों के मुताबिक, हरेंद्र उत्तराखंड के किच्छा से पशुओं के लिए चोकर लेकर लौट रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने हरेंद्र को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने डंफर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. हरेंद्र अविवाहित था.

दूसरा हादसा सीबीगंज थाना क्षेत्र के परधौली गांव के पास हुआ. रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र के गांव किरामजरा दीपपुर निवासी भूरा (48) पुत्र स्वर्गीय डालचंद अपने भतीजे प्रेम शंकर के साथ मोटरसाइकिल से बरेली एक शादी समारोह में जा रहे थे. रास्ते में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान भूरा की मौत हो गई.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. भूरा अपने पीछे पत्नी प्रेमवती, दो बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं. सीबीगंज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

तीसरा हादसा थाना भुता क्षेत्र में हुआ. राघवपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस के अनुसार, पीलीभीत जिले के थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव हररायपुर मीरपुर निवासी सर्वजीत (38) पुत्र नरेश पाल मजदूरी कर अपने साथी राजमिस्त्री सुनील के साथ मोटरसाइकिल से बरेली लौट रहा था. राघवपुर के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद सर्वजीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल सुनील को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

थाना भुता इंस्पेक्टर ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है.

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