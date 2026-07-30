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रोहतक सड़क हादसे में तीन की मौत, टाटा पंच के परखच्चे उड़े, आगे चल रहे ट्रक में मारी टक्कर

रोहतक: वीरवार की सुबह 152-D पर बड़ा सड़क हादसा हुआ. संतुलन बिगड़ने के बाद टाटा पंच कार ने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार से परखच्चे उड़ गए. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. कलानौर के खरडी मोड़ पर ये घटनाक्रम हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भिजवाया. मरने वाले तीनों नारनौल के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

रोहतक में सड़क हादसा: मिली जानकारी के मुताबिक टाटा पंच में मनोज कुमार जैन अपने साथियों के साथ अंबाला से नारनौल जा रहा था. सुबह करीब पांच बजे खरड़ी मोड़ के पास उनकी कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में रखवाया. सूचना मिलते ही परिजन भी रोहतक पहुंच गए.