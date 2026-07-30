ETV Bharat / state

रोहतक सड़क हादसे में तीन की मौत, टाटा पंच के परखच्चे उड़े, आगे चल रहे ट्रक में मारी टक्कर

वीरवार सुबह सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत. हादसा रोहतक 152-D पर हुआ. कार ने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी.

Road accident in Rohtak
Road accident in Rohtak (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 30, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: वीरवार की सुबह 152-D पर बड़ा सड़क हादसा हुआ. संतुलन बिगड़ने के बाद टाटा पंच कार ने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार से परखच्चे उड़ गए. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. कलानौर के खरडी मोड़ पर ये घटनाक्रम हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भिजवाया. मरने वाले तीनों नारनौल के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

रोहतक में सड़क हादसा: मिली जानकारी के मुताबिक टाटा पंच में मनोज कुमार जैन अपने साथियों के साथ अंबाला से नारनौल जा रहा था. सुबह करीब पांच बजे खरड़ी मोड़ के पास उनकी कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में रखवाया. सूचना मिलते ही परिजन भी रोहतक पहुंच गए.

रोहतक सड़क हादसे में तीन की मौत (ETV Bharat)

हादसे की जांच जारी: पुलिस अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि "डायल-112 के माध्यम से हादसे की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी."

ये भी पढ़ें- तीन वाहनों को टक्कर मारने के बाद टाइल्स शोरूम में घुसी कार, तीन लोग घायल

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ में तेज रफ्तार BMW ने बाइक को उड़ाया, युवक की मौत, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में हादसा

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN ROHTAK
152 D KALANAUR KHARDI TURN
TATA PUNCH COLLIDES WITH TRUCK
रोहतक में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN ROHTAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.