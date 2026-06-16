ETV Bharat / state

दर्दनाक हादसा:लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर में फंसी कार 3 किलोमीटर घिसटती रही, 3 की मौत

लखीमपुर खीरी: हरिद्वार से सुलतानपुर लौट रहे एक परिवार की खुशियां मंगलवार तड़के लखीमपुर खीरी में उस समय मातम में बदल गईं, जब उनकी कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि कार ट्रॉली में फंस गई और ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी. कार करीब तीन किलोमीटर तक घिसटती रही. इस दुर्घटना में सिंचाई विभाग के कैशियर, उनकी पत्नी और भांजी की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

बताया जा रहा है कि सुलतानपुर के शास्त्री नगर निवासी विमल सिंह (40) परिवार के साथ हरिद्वार से दर्शन कर वापस लौट रहे थे. उनके साथ पत्नी वंदना सिंह पटेल (30), भांजी आलीख्या वर्मा (22), बेटा वीर, बेटी रुबी और एक अन्य रिश्तेदार भी कार में सवार थे. मंगलवार तड़के हरदोई और लखीमपुर खीरी जिले के बॉर्डर क्षेत्र के पास उनकी वैगनआर कार अचानक संतुलन खो बैठी और आगे चल रही नमक से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पिछले हिस्से में जा घुसी.

टक्कर के बाद कार ट्रॉली में फंस गई. कार में मौजूद लोग मदद के लिए चीखते-चिल्लाते रहे, लेकिन ट्रैक्टर चालक को इसकी जानकारी नहीं हो सकी. वह ट्रॉली समेत कार को घसीटते हुए हरदोई सीमा पार कर लखीमपुर खीरी के मैगलगंज क्षेत्र तक ले आया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रास्ते से गुजर रहे एक डीसीएम चालक की नजर ट्रॉली में फंसी कार पर पड़ी. उसने ट्रैक्टर को ओवरटेक कर चालक को हादसे की जानकारी दी. इसके बाद ट्रैक्टर रोका गया, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और सभी यात्री उसके अंदर फंसे हुए थे.

मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने कार के दरवाजे को तोड़कर घायलों को बाहर निकाला तथा पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने सभी को तत्काल पसगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने विमल सिंह, उनकी पत्नी वंदना सिंह पटेल और भांजी आलीख्या वर्मा को मृत घोषित कर दिया. घायलों में विमल के पुत्र वीर और पुत्री रुबी और साले को चोट लगी है. सभी का उपचार जारी है.