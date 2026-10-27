मकान मालिक के अंतिम संस्कार में शामिल होने गढ़ गंगा जा रहे 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत
सड़क किनारे खड़े पिकअप से टकरा गई थी मोटरसाइकिल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:26 PM IST
हापुड़ : अंतिम संस्कार में शामिल होने गढ़ गंगा जा रहे बाइक सवार तीन लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर शाहपुर जट गांव के पास हुआ, जहां उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े एक पिकअप से टकरा गई. गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के नंदग्राम निवासी गोविंद (35), रवि (37) और ब्रजेश (45) एक ही बाइक पर सवार होकर गढ़ गंगा जा रहे थे. उन्हें अपने मकान मालिक के अंतिम संस्कार में शामिल होना था. रास्ते में शाहपुर जट के पास हाईवे किनारे खड़ी पिकअप से उनकी बाइक टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे की सूचना मिलते ही बाबूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. उसके बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. हालांकि, अस्पताल में इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इधर रास्ते से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात भी सामान्य कराया.
हादसे की खबर से मृतकों के परिवारों में मातम पसर गया है. थाना प्रभारी प्रवीन कुमार के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर शाहपुर जट के पास बाइक खड़ी पिकअप से टकराई थी. हादसे में घायल तीनों लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई. दुर्घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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