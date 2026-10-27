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मकान मालिक के अंतिम संस्कार में शामिल होने गढ़ गंगा जा रहे 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत

3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

हापुड़ : अंतिम संस्कार में शामिल होने गढ़ गंगा जा रहे बाइक सवार तीन लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर शाहपुर जट गांव के पास हुआ, जहां उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े एक पिकअप से टकरा गई. गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के नंदग्राम निवासी गोविंद (35), रवि (37) और ब्रजेश (45) एक ही बाइक पर सवार होकर गढ़ गंगा जा रहे थे. उन्हें अपने मकान मालिक के अंतिम संस्कार में शामिल होना था. रास्ते में शाहपुर जट के पास हाईवे किनारे खड़ी पिकअप से उनकी बाइक टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.