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आजमगढ़ में आमने-सामने ट्रकों की टक्कर में लगी आग, तीन की मौत

आजमगढ़: बांदा जिले के झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई. हादसा मटौध थाना क्षेत्र के खैराडा रेलवे क्रॉसिंग के पास गुरुवार को की रात को हुआ, जहां दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. इस घटना में आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र का रहने वाला ट्रक चालक शामिल है.



जानकारी के अनुसार, अहरौला थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी सूर्यभान राम (50) बीते कई वर्षों से ट्रक चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे. वह बुधवार की रात अपने खलासी के साथ गिट्टी लोड करने के लिए पेडूरी जा रहे थे. इसी दौरान गुरुवार की रात में सामने से आ रही गिट्टी लदी एक अन्य ट्रक से उनकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई.





टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में तुरंत आग लग गई. आग की चपेट में आने से दोनों ट्रकों के चालक और खलासी वाहन में ही फंस गए और बाहर नहीं निकल सके. इस दर्दनाक हादसे में दोनों ट्रकों के चालकों की जिंदा जलकर मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.