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खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस; मुंह पर केक लगाने के विवाद में हुईं तीन हत्याएं, 4 आरोपी गिरफ्तार

वारदात खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित एक जिम में शनिवार रात की है. घटना में मौजूदा सभासद के परिवार के तीनों युवकों की हत्या हुई है. युवकों के सिर में गोली मारी गई है.

बुलंदशहर: दोस्तों के बीच केक लगाने के विवाद में एक ही परिवार के तीन युवकों की हत्या कर दी गई. ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया. DIG कलानिधि नैथानी ने भी घटनास्थल का मुआयना किया. हत्याकांड मामले में अब तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़ित परिवार में महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक की पत्नी और बहनों ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. उधर, पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करा रही है और बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि शनिवार की देर रात करीब 12 बजे सुभाष रोड स्थित एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद में मनीष सैनी (28) पुत्र प्रेम सैनी, चचेरे भाई अमरदीप (28) पुत्र स्वरूप सैनी और भतीजे आकाश (17) पुत्र राजीव सैनी को गोली मार दी है. फिलहाल, चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी. स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. वहां के स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी है. उसके मुताबिक जिम में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. एक आरोपी का जन्मदिन था और उसी की पार्टी में सब लोग शामिल थे. पुलिस द्वारा CCTV खंगाले जा रहे हैं. घटना के सभी एंगल पर जांच की जा रही है.

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