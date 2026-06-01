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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस में महिला समेत तीन की दर्दनाक मौत, पांच की हालत गंभीर

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का आधा हिस्सा कंटेनर में घुसने से उसके परखच्चे उड़ गए.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस सड़क हादसा
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस सड़क हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
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आगरा: यूपी के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे हो गया, जिसमें महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि, गंभीर हालत में पांच घायल को अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि बिहार से परिवार राजस्थान के चूरू टैक्सी कार से जा रहा था. देर रात टैक्सी चालक को झपकी आई तो कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे थे. कंटेनर में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का आधा हिस्सा कंटेनर में घुसने से उसके परखच्चे उड़ गए. हादसे दो सगे भाई समेत तीन की मौके पर मौत हो गई. जबकि, पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद कंटेनर को छोड़कर चालक फरार हो गया.

हादसा देर रात करीब 1.45 बजे का है. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर लखनऊ से आगरा की ओर टैक्सी कार संख्या आरजे-10-टीए-2481 जा रही थी. प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि फतेहाबाद थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर कार को राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद सोएब पुत्र मोहम्मद सलीम चला रहा था. कार में आठ लोग सवार थे. तभी अचानक से बेकाबू कार आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की कंटेनर में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का कंडक्टर साइड वाला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कंटेनर में फंस गया, जिससे कार में बैठे सभी परिवार फंस गए. चीख पुकार मच गई.

आशंका है कि चालक को झपकी आने से हादसा हुआ है. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने कार में फंसे लोगों को बमुश्किल निकाला. हादसे में शंकर कुमार पुत्र रीत करन, सुनील कुमार पुत्र कांति और प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई. घायल में कार का चालक मोहम्मद सोएब, परमिता कुमारी पत्नी राजीव कुमार, राजीव कुमार पुत्र रूपचंद, पूजा कुमारी पत्नी सुनील कुमार और आठ वर्षीय अयान्श पुत्र सुनील कुमार शामिल हैं. दुर्घटना के बाद तीनों शव कार के अंदर बुरी तरह फंस गए थे.

हादसे की सूचना पर चौकी लुहारी पुलिस, पीआरवी, एंबुलेंस सेवाएं, यूपीडा टीम, फतेहाबाद थाना पुलिस, के साथ ही अधिकारी मौके पर पहुंच शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस की भेज दिया. इसके साथ ही हादसे में घायल पांचों लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद पहुंचाया गया. जहां से गंभीर हालत है घायलों को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया है. मृतक और घायलों के परिजन को हादसे की सूचना दे दी है.

मृतका के आभूषण और सामान पुलिस ने लिया कब्जे में: पुलिस ने मृतका प्रीति के आभूषण एवं अन्य सामान को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रख लिए हैं. वहीं क्षतिग्रस्त कार को चौकी लुहारी परिसर में खड़ा कराया है. कंटेनर भी पुलिस चौकी पर खड़ा कर दिया है. कंटेनर का चालक मौके से फरार है. हादसे के कुछ समय बाद ही पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य कर दिया गया.

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