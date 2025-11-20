ETV Bharat / state

गुना में रफ्तार का कहर, ट्रक और कार की आमने-सामने भिड़ंत, तीन दोस्तों की मौत

थाना बजरंगगढ़ ग्राम भिलेरा रोड पर शादी समारोह से लौट रही कार तेज रफ्तार ट्रक से टकराई. टक्कर में कार के उड़े परखच्चे.

GUNA ROAD ACCIDENT
गुना में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
गुना: गुना के बजरंगगढ़ में गुरुवार तड़के दरम्यानी रात भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. दो युवकों को उचित उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया है. वहीं दो युवक अभी जिला अस्पताल गुना में उपचारत हैं.

जानकारी के मुताबिक ग्राम भिलेरा के पास तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर टक्कर हो गई. भीषण टक्कर से कार के पुर्जे कई मीटर दूर तक बिखर गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

गुना सीएसपी प्रियंका मिश्रा (ETV Bharat)

दो घायलों की हालत गंभीर, भोपाल रेफर

हादसे आकाश चौरसिया निवासी मेहगांव, भिंड, नमोनारायण मीना निवासी श्योपुर और मनीष कुमार जाटव निवासी चांचौड़ा, गुना की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायलों में योगेश करोलिया और पारस करोलिया शामिल हैं. जिनको भोपाल रेफर किया गया है. वहीं सूरज जाटव और अजय शाक्य हादसे में घायल हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक शादी समारोह से लौट रही कार भिलेरा के पास तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई. इस मामले में मनीष के पिता सुशील का कहना है कि बुधवार रात 10 बजे शादी में जाने को कहकर निकला था. उसके साथ 4 से 5 दोस्त थे. मनीष की मौत हो गई, आगे क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है.

गुना सीएसपी प्रियंका मिश्रा ने कहा "आज सुबह 4 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बजरंगगढ़ ग्राम भिलेरा रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है. जिसमें एक ट्रक और फोर व्हीलर में टक्कर हुई है. फोर व्हीलर में 7 लोग बैठे हुए थे. उनमें तीन लोगों की डेथ हो गई."

कलेक्टर ने दिए त्वरित राहत के निर्देश

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने सड़क दुर्घटना में मृतक आकाश चौरसिया, नमोनारणायण एवं मनीष के शवों को रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा उनके निवास पर भिजवाने की व्‍यवस्‍था की. कहा कि सड़क दुर्घटना में मृतकों और घायलों को आर्थिक सहायता देने की कोसिश की जा रही है.

