नवादा में वज्रपात का कहर, 3 लोगों की मौत.. 24 घंटे में गईं 6 जानें
नवादा के दरियापुर में वज्रपात से तीन लोगों की हुई मौत, प्रशासन ने परिजनों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया. सोनू सिंह की रिपोर्ट
Published : August 11, 2026 at 8:53 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा में जिले मंगलवार को मौसम के अचानक बदले मिजाज के बीच आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया. रजौली थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई, जबकि मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.
अचानक मौसम का मिजाज बदला: स्थानीय लोगों के अनुसार, मंगलवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. तेज बारिश के साथ जोरदार गरज और कड़कड़ाहट के बीच आकाशीय बिजली गिरी. इसी दौरान खुले स्थान पर मौजूद तीन लोग इसकी चपेट में आ गए. वज्रपात की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और तीनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू: घटना की जानकारी मिलते ही रजौली थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया भी की जा रही है.
दरियापुर गांव में शोक की लहर: एक साथ तीन लोगों की मौत से दरियापुर गांव में शोक की लहर है. हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. मृतकों के परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तत्काल सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.
परिजनों को हरसंभव मदद का भरोसा: प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया गया है. आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के तहत मिलने वाली अनुग्रह राशि और अन्य सरकारी सहायता की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है.
प्रशासन की अपील: गौरतलब है कि बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं. ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के नीचे खड़े नहीं होने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपनी अपील दोहराई है.
"मृतकों के परिजनों की हरसंभव मदद की जाएगी, आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के तहत मिलने वाली अनुग्रह राशि और अन्य सरकारी सहायता की प्रक्रिया के तहत परिवार की मदद करेंगे.लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के नीचे खड़े नहीं होने की अपील है."- रजौली थाना पुलिस
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