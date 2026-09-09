बिहार में वज्रपात का कहर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत
ठनका गिरने से तीन लोगों की जान चली गई है. सभी खेत से मवेशी लाने गए थे, इसी दौरान हादसा हो गया. रिपोर्ट- राजेश कुमार.
Published : September 9, 2026 at 8:59 PM IST
अररिया : बिहार में एक तरफ बाढ़ से तबाही मची हुई है. वहीं दूसरी तरफ वज्रपात ने कहर बरपाया है. अररिया में ठनका गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा तरौना पंचायत के अररबाड़ी गांव के वार्ड संख्या 13 में हुआ.
वज्रपात में तीन की मौत
मृतकों की पहचान शिवानंद भगत, वीरेंद्र भगत और कन्हैया भगत के रूप में हुई है. तीनों खेत से मवेशी लाने के लिए गए थे. इसी दौरान अचानक ठनका गिरने से तीनों उसकी चपेट में आ गए और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजन सुभाष कुमार भगत ने बताया कि शिवानंद भगत उनके चाचा थे, जबकि वीरेंद्र भगत और कन्हैया भगत उनके चचेरे भाई थे. इस तरह एक ही परिवार के तीन लोगों की एक साथ मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
6 किलोमीटर दूर खेत में हुआ हादसा
सुभाष कुमार भगत ने बताया कि तीनों लोग खेत से मवेशी लाने गए थे. घटनास्थल गांव से करीब छह किलोमीटर दूर है. इसी दौरान ठनका गिरने से तीनों अचेत होकर गिर गए. कुछ देर तक किसी को घटना की जानकारी नहीं मिल सकी.
बाद में एक व्यक्ति की नजर तीनों पर पड़ी. उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया. ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों को उठाकर गांव लेकर आए. इसके बाद शाम के समय परिजन उन्हें वाहन से सदर अस्पताल, अररिया लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.
''वज्रपात से तीन लोगों की मौत हुई है. तीनों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. मृतकों के परिजनों को नियमानुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी.''- नवनील कुमार, एडीएम
घटना से गांव में पसरा मातम
एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बड़ी संख्या में ग्रामीण मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.
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