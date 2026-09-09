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बिहार में वज्रपात का कहर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

अररिया : बिहार में एक तरफ बाढ़ से तबाही मची हुई है. वहीं दूसरी तरफ वज्रपात ने कहर बरपाया है. अररिया में ठनका गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा तरौना पंचायत के अररबाड़ी गांव के वार्ड संख्या 13 में हुआ.

वज्रपात में तीन की मौत

मृतकों की पहचान शिवानंद भगत, वीरेंद्र भगत और कन्हैया भगत के रूप में हुई है. तीनों खेत से मवेशी लाने के लिए गए थे. इसी दौरान अचानक ठनका गिरने से तीनों उसकी चपेट में आ गए और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजन सुभाष कुमार भगत ने बताया कि शिवानंद भगत उनके चाचा थे, जबकि वीरेंद्र भगत और कन्हैया भगत उनके चचेरे भाई थे. इस तरह एक ही परिवार के तीन लोगों की एक साथ मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat)

6 किलोमीटर दूर खेत में हुआ हादसा

सुभाष कुमार भगत ने बताया कि तीनों लोग खेत से मवेशी लाने गए थे. घटनास्थल गांव से करीब छह किलोमीटर दूर है. इसी दौरान ठनका गिरने से तीनों अचेत होकर गिर गए. कुछ देर तक किसी को घटना की जानकारी नहीं मिल सकी.