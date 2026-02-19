ETV Bharat / state

नहर में गिरी बेकाबू कार, माता-पिता और बेटे की मौत; औरैया के गंग नगर में हादसा

DM डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि सुबह 6-7 बजे के बीच ग्रामीणों ने नहर में कार के पहिए देखे और पुलिस को सूचना दी.

नहर में गिरी बेकाबू कार, तीन की मौत.
नहर में गिरी बेकाबू कार, तीन की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
औरैया: जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र के तुर्कपुर गांव में एक कार नहर में गिर गई. हादसे में दो पुरुषों और एक महिला की मौत हो गई. दुर्घटना बुधवार रात की है, लेकिन इसकी जानकारी गुरूवार सुबह हुई. ग्रामीणों ने सुबह नहर में कार के पहिए देखे और पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची अछल्दा थाने की पुलिस टीम और ग्रामीणों की मदद से कार को पानी से खींचकर बाहर निकाला गया. तब तक कार में सवार तीनों लोगों की मौत हो चुकी थी.

सूचना पर जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी. अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा, उपजिलाधिकारी बिधूना गरिमा सोनाकिया और क्षेत्राधिकारी बिधूना पुनीत मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे.

DM डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी. (Video Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि सुबह के समय करीब 6-7 के बीच ग्रामीणों ने नहर में कार के पहिए देखे और पुलिस को सूचना दी गई. यह डस्टर कार है. काफी मशक्कत के बाद कार को निकाला गया.

कार में सवार एक महिला और दो पुरुष मृत अवस्था में मिले. घटना देर रात की लग रही है. मृतकों की पहचान राजीव कुमार पोरवाल (60), उनकी पत्नी मधु (55) और बेटे शिवम (27) निवासी भरथना, इटावा के रूप में हुई है।

हादसे की शिकार कार बाहर निकाली गई.
हादसे की शिकार कार बाहर निकाली गई. (Photo Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने बताया कि कार की तलाशी के दौरान मिले शादी के कार्ड से मृतकों के भरथना निवासी होने की जानकारी सामने आई है. यह लोग दिवियापुर से भरथना की ओर जा रहे थे. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है.

इस बीच यह भी आशंका जताई गई कि कहीं कार में और लोग तो सवार नहीं थे? इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए SDRF टीम को बुलाकर नहर की तलाशी कराई गई, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति या शव नहीं मिला है.

घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जाएगी.

