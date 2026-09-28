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पीलीभीत : अनियंत्रित डंपर ने कार को चपेट में लिया, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, दो बच्चे घायल

हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 2:34 PM IST

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पीलीभीत : पूरनपुर-खुटार हाईवे पर चीनी मिल के समीप सोमवार दोपहर उस वक्त भीषण सड़क हादसा हो गया है, जब उत्तराखंड के शक्ति फार्म से पलिया (यूपी) जा रहे एक परिवार की कार को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में कार चालक समेत परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि दो बच्चे घायल हैं.

पुलिस जांच में मृतकों की पहचान उत्तराखंड के शक्ति फार्म निवासी साधना गायन (45) पत्नी सनातन गायन, साधना की सास (65) और उनके देवर तारक (35) के रूप में हुई है. हादसे के वक्त कार तारक ही चला रहे थे. वहीं, इस घटना में साधना की 16 वर्षीय बेटी खुशबू गंभीर रूप से घायल है, जबकि 14 वर्षीय बेटा सनातनु भी चोटिल हुआ है. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों बच्चों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, जहां खुशबू की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए. चालक स्टेयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गया था. पुलिस टीम को क्षतिग्रस्त कार से उसे बाहर निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. इधर एक ही परिवार के तीन लोगों की अचानक मौत की खबर से शक्ति फार्म स्थित परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

पूरनपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) विधि भूषण मौर्य ने बताया कि पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. डंपर व कार को कब्जे में ले लिया गया है. दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है. घायलों का उपचार कराया जा रहा है.

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