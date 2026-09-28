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पीलीभीत : अनियंत्रित डंपर ने कार को चपेट में लिया, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, दो बच्चे घायल

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

पीलीभीत : पूरनपुर-खुटार हाईवे पर चीनी मिल के समीप सोमवार दोपहर उस वक्त भीषण सड़क हादसा हो गया है, जब उत्तराखंड के शक्ति फार्म से पलिया (यूपी) जा रहे एक परिवार की कार को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में कार चालक समेत परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि दो बच्चे घायल हैं.