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बड़ा हादसा : बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, भाई-भतीजा-भांजे की मौत, बहन और भांजी गंभीर घायल

दुर्घटना के बाद करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा. घटनास्थल से लेकर आमेट अस्पताल तक चीख-पुकार व रुदन का माहौल रहा.

Crowds and traffic jams at the accident site
घटनास्थल पर भीड़ व जाम (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
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राजसमंद: जिले में आमेट थाना क्षेत्र में ढेलाणा भैरूजी के दर्शन को जा रहे दो भाई बहन, भांजे-भांजी व भतीजे को बेकाबू ट्रेलर ने कुचल दिया. हादसे में भाई, भांजे व भतीजे की मौत हो गई, जबकि बहन व भांजी गंभीर रूप से घायल हैं. दुर्घटना के बाद करीब एक घंटे यातायात बाधित रहा. घटनास्थल से लेकर आमेट अस्पताल तक चीख-पुकार व रुदन का माहौल रहा. एक साथ तीन मौतों से आमेट शहर का माहौल गमगीन हो गया.

आमेट थाना प्रभारी ओम सिंह चुंडावत ने बताया कि आमेट शहर की नगरपालिका कॉलोनी निवासी मुकेश पुत्र हस्तीमल जोशी डाकोत (40), जयपुर निवासी बहन मधुबाला जोशी (32), भतीजा कुलदीप पुत्र कृष्ण कुमार (7), भांजा लक्ष्यदीप पुत्र विष्णुदत्त और भांजी चारू उर्फ काव्या (13) को बाइक से ले जा रहा था.

Mukesh Joshi was riding the bike at the time of the accident.
हादसे के समय बाइक चला रहा था मुकेश जोशी (ETV Bharat Rajsamand)

चंद्रभागा नदी के आसन पुलिया पर सामने से तेज रफ्तार में आए ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में मुकेश जोशी, कुलदीप व लक्ष्यदीप की कुचलने से मौत हो गई, जबकि मधुबाला व काव्य गंभीर घायल हैं. पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक व घायलों को आमेट अस्पताल पहुंचाया गया. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात बहाल कराया.

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बीच सड़क तड़पती रही महिला: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा इतना भीषण था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मुकेश जोशी व दो बच्चे ट्रेलर के नीचे आ गए. मुकेश का शव टायर तले कुचलने से फंस गया, जबकि दोनों बच्चे पास ही दोनों तरफ गिर गए. महिला सामने की तरफ बीच सड़क पर तड़पती रही. दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को आमेट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

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THREE KILLED IN ROAD ACCIDENT
5 MEMBERS OF FAMILY RIDING ON BIKE
TWO PEOPLE SERIOUSLY INJURED
TRAILER AND BIKE COLLIDE IN AMET
HORRIFIC ACCIDENT IN RAJSAMAND

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