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गोड्डा में आकाशीय बिजली का कहर, अलग-अलग घटनाओं में तीन की मौत, छह घायल

गोड्डाः जिला में आकाशीय बिजली के कहर से तीन लोगों की जान चली गयी है. वहीं इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं. घायलों का इलाज गोड्डा सदर अस्पताल मे चल रहा है. मरने वालो में कॉलेज की छात्रा भी शामिल है.

पहली घटना गोड्डा जिला के बसंतराय की है. जहां आईटीआई की छात्रा 20 वर्षीय शबाना खातून कॉलेज से लौट रही थी. इसी दौरान पेट्रोल पंप के समीप वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौत हो गयी.

वहीं दूसरी घटना महगामा थाना के बनरचूहा गांव की है. जहां मों इम्तियाज (19 वर्ष) की मौत भी वज्रपात से हो गयी. इस घटना के बाद युवक को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. महगामा थाना प्रभारी मनोज पाल ने घटना कि पुष्टि की.

वहीं हनवारा थाना क्षेत्र में भी एक महिला जोहरा खातून (40 वर्ष) की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गयी. वहीं मौके पर मौजूद चार लोग घायल हो गए हैं. इसके आलावा कैंथपुरा में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कुछ लोग घायल हुए हैं.