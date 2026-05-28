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नोखा में भीषण हादसा: श्रीनाथजी के दर्शन कर लौटते श्रद्धालुओं का टेंपो ट्रैवलर ट्रक से भिड़ा, तीन की मौत

नागौर रोड पर तड़के हादसे में टेंपो ट्रैवलर चालक एवं दो यात्रियों की मौके पर ही मौत और 13 लोग घायल.

Nokha Police Station, Bikaner
नोखा पुलिस थाना, बीकानेर (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 10:49 AM IST

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बीकानेर: जिले के नोखा कस्बे में गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. नागौर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास श्रीनाथजी के दर्शन कर लौट रही टेंपो ट्रैवलर की सामने से आए ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. हादसे में टेंपो ट्रैवलर चालक समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 घायल हो गए.

नोखा थानाधिकारी अरविन्द भारद्वाज ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की सहायता से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवा यातायात सुचारू कराया. टेंपो ट्रैवलर नागौर की तरफ से बीकानेर लौट रहा था, जबकि ट्रक बीकानेर से नागौर की ओर जा रहा था. पेट्रोल पंप के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. उन्होंने बताया कि टेंपो ट्रैवलर में सवार यात्री धार्मिक यात्रा पर गए थे. श्रीनाथजी के दर्शन कर बीकानेर लौट रहे थे. हादसे में टेंपो ट्रैवलर चालक मोहम्मद आरिफ और दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. सभी घायलों को तत्काल नोखा सीएचसी पहुंचाया गया. तीनों शवों को सीएचसी नोखा की मोर्चरी में रखवाया.

नोखा में भीषण हादसा (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

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13 लोग घायल: हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. हादसे में टेंपो ट्रैवलर में सवार 13 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया. इनमें आशीष पुत्र मोहनलाल, सोनी, तनुश्री, हिमाशी, भारती पत्नी प्रकाश, बजरंगलाल, मितांशु, रितिका, जीविका, मयंक, संतोष, मीनाक्षी तथा निधि शामिल हैं. ये सभी बीकानेर के रहने वाले हैं.

ट्रक चालक फरार: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे का कारण माना जा रहा है. हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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