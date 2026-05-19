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औरैया में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 12 घायल; शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे ग्रामीण

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारतीय ने बताया कि ट्रैक्टर में कुल 15 लोग सवार थे. इनमें से दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

औरैया में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत.
औरैया में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 1:06 PM IST

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औरैया: नेशनल हाईवे-19 पर सोमवार-मंगलवार की रात भीषण सड़क हादसा हुआ. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं. यह हादसा रात करीब 1:30 हुआ, जब ट्रक ने एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी.

ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रैक्टर में कुल 15 लोग सवार थे. इनमें से दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. बाकी घायलों का इलाज अभी चल रहा है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारतीय ने बताया कि मृतकों की पहचान उर्मिला देवी (40) पत्नी सुघर सिंह, रामशंकर (65) पुत्र स्व. मेवालाल और सुषमा देवी पत्नी श्याम सुंदर (45) निवासी ग्राम चंदपुर के रूप में हुई है. बाकी घायलों को इलाज कराया जा रहा है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारतीय. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम चंदपुर निवासी ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से ग्राम तिवरलालपुर जा रहे थे. गांव के तिलक सिंह के दामाद साकेत के निधन पर आयोजित शोक सभा में शामिल होने के लिए सभी लोग निकले थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, डायल 112, फायर ब्रिगेड और टोल प्लाजा अनंतराम की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया.

इस हादसे में उर्मिला देवी, रामशंकर और सुषमा देवी की मौत हो गई है. तीनों मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है. हादसे में मोरश्री पत्नी रामकिशोर, उदयवीर पुत्र मोतीलाल, सुघर सिंह पुत्र पंचम लाल, पिंकी देवी पत्नी सुंदरलाल, सूरजमुखी पत्नी होतीलाल, श्याम सुंदर पुत्र पंचम लाल, खुशबू पत्नी संतकुमार, मिथिलेश पत्नी रामनरेश, उषा देवी पत्नी तिलक सिंह, मीरा देवी पत्नी रामशंकर, संतकुमार पुत्र तिलक सिंह और ट्रैक्टर चालक मोहित सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हैं.

घायलों में से 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि अन्य 7 घायलों को जिला अस्पताल चिचौली में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया.

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