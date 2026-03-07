ETV Bharat / state

टांके में डूबने से तीन मासूम भाई-बहनों की मौत, मां की हालत गंभीर

बच्चों के पिता रामप्रसाद जैसलमेर जिले के खजवाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं.

अस्पताल में परिजन
अस्पताल में परिजन (ETV Bharat Nagur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 11:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर : जिले के बसवाणी गांव में पानी के टांके में डूबने से एक ही परिवार के तीन मासूम भाई-बहनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने की कोशिश में उनकी मां की हालत गंभीर हो गई. इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया. यह घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार में कोहराम मच गया.

सदर थानाधिकारी सुरेश कंस्वा ने बताया कि महिला की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है. बच्चों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. महिला की स्थिति में सुधार होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी. मृत बच्चों में 5 वर्षीय जुड़वा बहनें गुंजन और अनुष्का और उनका 2 वर्षीय भाई रुदु शामिल है. तीनों बच्चे रामप्रसाद के थे.

पढ़ें. बालोतरा में दुःखद हादसा: टांके में डूबने से मां और दो बच्चों की मौत

5 वर्षीय गुंजन और अनुष्का और 2 वर्षीय रुदु
5 वर्षीय गुंजन और अनुष्का और 2 वर्षीय रुदु (Source : Family)

घटना के समय बच्चों के दादा-दादी खेत पर काम करने गए हुए थे. जब वे रात को घर लौटे तो घर के बाहर बने पानी के टांके का ढक्कन खुला मिला. उन्हें शक हुआ तो अंदर झांककर देखा, जहां मां और तीनों बच्चे पानी में दिखाई दिए. यह दृश्य देखते ही उन्होंने शोर मचाया. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने मिलकर चारों को टांके से बाहर निकाला.

इसके बाद सभी को तुरंत नागौर के जेएलएन अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी मां मंजू देवी (25) को गंभीर हालत में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया. उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. परिवार में सात भाइयों के बीच रुदु इकलौता पोता था, इसलिए वह पूरे परिवार का दुलारा था. एक साथ तीन मासूमों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में भी मातम पसरा हुआ है. बच्चों के पिता रामप्रसाद जैसलमेर जिले के खजवाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद वे देर रात अपने गांव पहुंचे.

TAGGED:

KIDS DIES AFTER DROWNING
KIDS DROWNED IN WATER TANK
पानी के टांके में डूबे 3 बच्चे
KIDS DROWNED IN NAGAUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.