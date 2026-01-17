ETV Bharat / state

मूक बधिर बच्चों के इशारे अब तुरंत समझेंगे पैरेंट्स, MBA छात्रों ने जेस्चर को बोली में बदलने वाला AI मॉडल बनाया

जेस्चर को बोली में तब्दील करता है AI मॉडल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: आमतौर पर जो स्पेशल या मूक बधिक बच्चे होते हैं, उनकी बोलचाल वाली भाषा को समझना आसान नहीं होता है. वह ज्यादातर बातें इशारों में करते हैं. इसे पैरेंट्स को समझने में दिक्कतें होती हैं. शहर के एलनहाउस इंस्टीट्यूट के एमबीए प्रथम वर्ष के तीन छात्रों प्रियांशु, प्रशांत और सूर्यांश ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मॉडल तैयार किया है, जो इन बच्चों के इशारों वाली भाषा को रियल टाइम (पल भर में) स्पीच टू टेक्स्ट में बदल लेगा. पैरेंट्स आसानी से समझेंगे बच्चे की बात: इस मॉडल की मदद से जो बच्चा बात कहना चाह रहा है, वह पैरेंट्स आसानी से समझ जाएंगे और बच्चे की मदद कर सकेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के अलावा इस मॉडल के लिए छात्रों ने डीप लर्निंग और सीएनएन तकनीक का भी प्रयोग किया है. जानकारी देतीं एलन हाउस इंस्टिट्यूट की निदेशक डॉ. रूबी चावला. (Video Credit: ETV Bharat)