मूक बधिर बच्चों के इशारे अब तुरंत समझेंगे पैरेंट्स, MBA छात्रों ने जेस्चर को बोली में बदलने वाला AI मॉडल बनाया

एलन हाउस इंस्टिट्यूट की निदेशक डॉ. रूबी चावला ने बताया, छात्र प्रियांशु, प्रशांत और सूर्यांश का AI मॉडल जेस्चर को बोली में बदल देता है.

जेस्चर को बोली में तब्दील करता है AI मॉडल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 10:35 PM IST

कानपुर: आमतौर पर जो स्पेशल या मूक बधिक बच्चे होते हैं, उनकी बोलचाल वाली भाषा को समझना आसान नहीं होता है. वह ज्यादातर बातें इशारों में करते हैं. इसे पैरेंट्स को समझने में दिक्कतें होती हैं. शहर के एलनहाउस इंस्टीट्यूट के एमबीए प्रथम वर्ष के तीन छात्रों प्रियांशु, प्रशांत और सूर्यांश ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मॉडल तैयार किया है, जो इन बच्चों के इशारों वाली भाषा को रियल टाइम (पल भर में) स्पीच टू टेक्स्ट में बदल लेगा.

पैरेंट्स आसानी से समझेंगे बच्चे की बात: इस मॉडल की मदद से जो बच्चा बात कहना चाह रहा है, वह पैरेंट्स आसानी से समझ जाएंगे और बच्चे की मदद कर सकेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के अलावा इस मॉडल के लिए छात्रों ने डीप लर्निंग और सीएनएन तकनीक का भी प्रयोग किया है.

जानकारी देतीं एलन हाउस इंस्टिट्यूट की निदेशक डॉ. रूबी चावला.

मॉडल का उपयोग एप और लैपटॉप में होगा: इस मॉडल को तैयार करने में छात्रों की मदद करने वाले प्रो. माधवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, इस मॉडल का उपयोग मोबाइल एप और लैपटॉप की मदद से किया जा सकता है. मोबाइल एप पर इसे आसानी से इंस्टाल किया जा सकता है. लैपटॉप पर काम करते समय पैरेंट्स AI की मदद से इसे सक्रिय कर सकते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
एलनहाउस इंस्टीट्यूट के एमबीए प्रथम वर्ष केछात्र प्रियांशु, प्रशांत और सूर्यांश

विजन स्टार्टअप में निवेशक को भाया मॉडल: एमबीएम प्रथम वर्ष के छात्र प्रियांशु ने साथी प्रशांत और सूर्यांश के साथ एआई आधारित मॉडल तैयार किया है. उन्होंने बताया कि इसका पहला प्रेजेंटेशन लखनऊ में कुछ दिनों पहले हुए विजन स्टार्टअप में दिया था. वहां पर निवेशकों ने पहले तो रुचि नहीं दिखाई. पर, जैसे-जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ा, तो एक निवेशक को ये मॉडल भा गया. उन्होंने इस पर आधारित डिवाइस तैयार करने पर अपनी हामी भरी. साथ ही ये भी कहा, वह इसमें पूरी मदद करेंगे.

संपादक की पसंद

