ETV Bharat / state

कोरबा बाल संप्रेषण गृह से भागे तीन अपचारी, 1 पकड़ा गया बाकी 2 की तलाश जारी

कोरबा: 30 नवंबर को बाल संप्रेषण गृह से 3 अपचारी बालक फरार हो गए. फरार हुए बालकों में से 1 बच्चे को पकड़ लिया गया है, बाकी 2 की तलाश जारी है. बच्चों के फरार होने की घटना से बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खुल गई है. दरअसल, कोहड़िया में बाल संप्रेषण गृह को खुद का भवन मिल गया है. नए भवन में शिफ्ट होते ही सितंबर के महीने में भी यहां से बच्चे फरार हो गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया था. अब एक बार फिर बीते रविवार को 3 बच्चे फरार हुए हैं. एक तो पकड़ा जा चुका है जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है.



बाल संप्रेक्षण गृह से 3 बच्चे फरार

कोहड़िया में नवीन बाल संप्रेषण गृह का संचालन किया जा रहा है. संचालन की शुरुआत में ही यहां से अपचारी बालक के भागने की घटना सामने आ चुकी है. इसके बाद रविवार को भी यहां से 3 बालक फरार हो गए. बच्चे उस वक्त बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए जब भवन में किचन मरम्मत का काम चल रहा था. इसी का फायदा उठाकर अपचारी बालक यहां से फरार हुए. फरार हुए 3 में से एक को पकड़ लिया गया है, जिसे पॉक्सो मामले निरुद्ध किया गया है. इसी तरह फरार 2 अन्य अपचारी बालक चोरी मामले में पकड़े गए थे. फरार बालको में से एक कोरबा और दूसरा जांजगीर चांपा जिला का है.