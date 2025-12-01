ETV Bharat / state

कोरबा बाल संप्रेषण गृह से भागे तीन अपचारी, 1 पकड़ा गया बाकी 2 की तलाश जारी

जिस वक्त बच्चे फरार हुए उस वक्त बिल्डिंग में किचन की मरम्मत का काम चल रहा था.

DELINQUENT ESCAPED JUVENILE HOME
बाल संप्रेषण गृह से भागे तीन अपचारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 1, 2025 at 6:24 PM IST

3 Min Read
कोरबा: 30 नवंबर को बाल संप्रेषण गृह से 3 अपचारी बालक फरार हो गए. फरार हुए बालकों में से 1 बच्चे को पकड़ लिया गया है, बाकी 2 की तलाश जारी है. बच्चों के फरार होने की घटना से बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खुल गई है. दरअसल, कोहड़िया में बाल संप्रेषण गृह को खुद का भवन मिल गया है. नए भवन में शिफ्ट होते ही सितंबर के महीने में भी यहां से बच्चे फरार हो गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया था. अब एक बार फिर बीते रविवार को 3 बच्चे फरार हुए हैं. एक तो पकड़ा जा चुका है जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है.

बाल संप्रेक्षण गृह से 3 बच्चे फरार

कोहड़िया में नवीन बाल संप्रेषण गृह का संचालन किया जा रहा है. संचालन की शुरुआत में ही यहां से अपचारी बालक के भागने की घटना सामने आ चुकी है. इसके बाद रविवार को भी यहां से 3 बालक फरार हो गए. बच्चे उस वक्त बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए जब भवन में किचन मरम्मत का काम चल रहा था. इसी का फायदा उठाकर अपचारी बालक यहां से फरार हुए. फरार हुए 3 में से एक को पकड़ लिया गया है, जिसे पॉक्सो मामले निरुद्ध किया गया है. इसी तरह फरार 2 अन्य अपचारी बालक चोरी मामले में पकड़े गए थे. फरार बालको में से एक कोरबा और दूसरा जांजगीर चांपा जिला का है.

DELINQUENT ESCAPED JUVENILE HOME
बाल संप्रेषण गृह से भागे तीन अपचारी (ETV Bharat)

सवालों में सुरक्षा व्यवस्था

बाल संप्रेषण गृह में हुई घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. घटना की सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. फिलहाल फरार दोनों बालकों की तलाश के लिए टीमें लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही है.


अधीक्षिका का बयान

बाल संप्रेक्षण गृह की अधीक्षक दुर्गेश्वरी ने बताया कि ''संप्रेक्षण गृह के किचन में मरम्मत का काम चल रहा था. इसी की आड़ में गार्ड को चकमा देकर 3 अपचारी बालक फरार हो गए हैं. 3 में से 1 को पकड़ा गया है. जबकि 2 अन्य बालक फिलहाल फरार हैं. पुलिस को भी सूचना दी गई है, तलाश की जा रही है.

बाल संप्रेक्षण गृह से भागने की कुछ घटनाएं

  • 2 सितंबर 2025: कोरबा बाल संप्रेक्षण गृह से चार बच्चे फरार हो गए.
  • 9 जुलाई 2025: सजा काट रह अपचारी बालक के साथ परिवीक्षा अधिकारी पर कुकर्म का आरोप लगा.
  • 4 अक्टूबर 2024: महासमुंद के रोण्डा बाजार के शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से 4 अपचारी बालक फरार हो गए.
  • 31 जुलाई 2023: कोरबा के रिसदी में बाल संप्रेक्षण गृह से 4 लड़के फरार हो गये.

