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खेलो इंडिया मूल्यांकन शिविर 2026: झारखंड के 3 उभरते वॉलीबॉल खिलाड़ियों का चयन, राज्य के लिए गर्व का क्षण

रांची: झारखंड के वॉलीबॉल खेल के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया असेसमेंट कैंप 2026 के लिए राज्य के तीन उभरते खिलाड़ियों का चयन किया गया है. यह चयन राज्य की खेल प्रतिभा और लगातार बेहतर होते प्रदर्शन का प्रमाण है.

तीनों खिलाड़ियों ने बनाई अपने प्रदर्शन के दम पर पहचान

चयनित खिलाड़ियों में माज खान, आकाश कुमार तांती और आयुष झा शामिल हैं. इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है और अब उन्हें आगे तराशने के लिए इस प्रतिष्ठित शिविर में मौका मिला है. माज खान, जिनका संबंध झारखंड से है, वॉलीबॉल में रिसीवर हमलावर की भूमिका निभाते हैं.

उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर उनका चयन इस असेसमेंट कैंप के लिए हुआ. उनकी फुर्ती, आक्रामक खेल शैली और कोर्ट पर नियंत्रण उन्हें एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है.

वहीं आकाश कुमार तांती को मध्य अवरोधक (मिडिल ब्लॉकर) के रूप में चुना गया है. उन्होंने एसजीएफआई अंडर-14 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. उनकी ऊंचाई, टाइमिंग और ब्लॉकिंग क्षमता टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

बैठाने वाले के रुप में हुआ आयुष झा का चयन

आयुष झा का चयन बैठाने वाला (सेटर) के रूप में हुआ है. उन्होंने भी एसजीएफआई अंडर-14 राष्ट्रीय स्तर पर शानदार खेल दिखाया. खेल को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता और सटीक सेटिंग उन्हें टीम का अहम हिस्सा बनाती है.