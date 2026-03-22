ETV Bharat / state

खेलो इंडिया मूल्यांकन शिविर 2026: झारखंड के 3 उभरते वॉलीबॉल खिलाड़ियों का चयन, राज्य के लिए गर्व का क्षण

खेलो इंडिया असेसमेंट कैंप 2026 के लिए झारखंड के तीन वॉलीबॉल खिलाड़ियों का चयन हुआ है.

players playing volleyball
वॉलीबॉल खेलते हुए खिलाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 22, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड के वॉलीबॉल खेल के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया असेसमेंट कैंप 2026 के लिए राज्य के तीन उभरते खिलाड़ियों का चयन किया गया है. यह चयन राज्य की खेल प्रतिभा और लगातार बेहतर होते प्रदर्शन का प्रमाण है.

तीनों खिलाड़ियों ने बनाई अपने प्रदर्शन के दम पर पहचान

चयनित खिलाड़ियों में माज खान, आकाश कुमार तांती और आयुष झा शामिल हैं. इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है और अब उन्हें आगे तराशने के लिए इस प्रतिष्ठित शिविर में मौका मिला है. माज खान, जिनका संबंध झारखंड से है, वॉलीबॉल में रिसीवर हमलावर की भूमिका निभाते हैं.

उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर उनका चयन इस असेसमेंट कैंप के लिए हुआ. उनकी फुर्ती, आक्रामक खेल शैली और कोर्ट पर नियंत्रण उन्हें एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है.

वहीं आकाश कुमार तांती को मध्य अवरोधक (मिडिल ब्लॉकर) के रूप में चुना गया है. उन्होंने एसजीएफआई अंडर-14 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. उनकी ऊंचाई, टाइमिंग और ब्लॉकिंग क्षमता टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

बैठाने वाले के रुप में हुआ आयुष झा का चयन

आयुष झा का चयन बैठाने वाला (सेटर) के रूप में हुआ है. उन्होंने भी एसजीएफआई अंडर-14 राष्ट्रीय स्तर पर शानदार खेल दिखाया. खेल को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता और सटीक सेटिंग उन्हें टीम का अहम हिस्सा बनाती है.

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण

यह मूल्यांकन शिविर 7 अप्रैल 2026 से अहमदाबाद, गुजरात स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा. इस कैंप का उद्देश्य देशभर से चुने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना और भविष्य की भारतीय वॉलीबॉल टीम के लिए मजबूत आधार तैयार करना है.

इस तरह के शिविर खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और अनुभवी कोचिंग से जोड़ते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलती है. झारखंड के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि राज्य के खिलाड़ी अब लगातार राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं. इन तीन खिलाड़ियों का चयन आने वाले समय में राज्य के अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा: निशिकांत पाठक, वॉलीबॉल कोच

खेल प्रेमियों और खेल विभाग ने इन खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उम्मीद की जा रही है कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

ये भी पढ़ें- हजारीबाग में 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत, राज्यभर से पहुंचे 400 से अधिक खिलाड़ी

17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का नेशनल के लिए होगा चयन

राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज, 48 टीमें ले रही हिस्सा

TAGGED:

STATE LEVEL VOLLEYBALL TOURNAMENT
KHELO INDIA ASSESSMENT CAMP 2026
खेलो इंडिया एसेसमेंट कैंप 2026
वॉलीबॉल खिलाड़ियों का चयन
JHARKHAND VOLLEYBALL TEAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.