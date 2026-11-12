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New Zealand के खिलाफ लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज में उतरेंगे 3 झारखंडी खिलाड़ी, इस डेट से शुरू होंगे मुकाबले

लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज में उतरेंगे तीन झारखंडी खिलाड़ी ( ETV BHARAT )

रांची: अंतरराष्ट्रीय लॉन बॉल्स में झारखंड की पहचान एक बार फिर वैश्विक मंच पर देखने को मिलेगी. न्यूजीलैंड और भारत के बीच 16 से 18 नवंबर 2026 तक 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज का आयोजन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड स्थित रॉयल ओक बाउल्स में किया जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की ओर से झारखंड के 3 खिलाड़ी दिनेश महतो, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट सुनील बहादुर और एशियन मेडलिस्ट रेशमा कुमारी खेलते नजर आएंगे.

वहीं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट पिंकी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगी. भारतीय टीम में शामिल चारों खिलाड़ी इन दिनों रांची के मैदान में अभ्यास कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी में जुटे हैं.