New Zealand के खिलाफ लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज में उतरेंगे 3 झारखंडी खिलाड़ी, इस डेट से शुरू होंगे मुकाबले
3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की ओर से झारखंड के 3 खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 12, 2026 at 12:19 AM IST
रांची: अंतरराष्ट्रीय लॉन बॉल्स में झारखंड की पहचान एक बार फिर वैश्विक मंच पर देखने को मिलेगी. न्यूजीलैंड और भारत के बीच 16 से 18 नवंबर 2026 तक 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज का आयोजन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड स्थित रॉयल ओक बाउल्स में किया जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की ओर से झारखंड के 3 खिलाड़ी दिनेश महतो, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट सुनील बहादुर और एशियन मेडलिस्ट रेशमा कुमारी खेलते नजर आएंगे.
वहीं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट पिंकी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगी. भारतीय टीम में शामिल चारों खिलाड़ी इन दिनों रांची के मैदान में अभ्यास कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी में जुटे हैं.
झारखंड लॉन बॉल संघ के महासचिव सह कोच मधुकांत पाठक ने बताया कि भारतीय टीम में राज्य के 3 खिलाड़ियों का चयन होना झारखंड के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का यह महत्वपूर्ण अवसर है. खास बात यह है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी रांची में ही अभ्यास कर रहे हैं, इससे राज्य में लॉन बॉल्स खेल की पहचान और मजबूत होगी.
तीन टेस्ट में होंगे कुल 15 मुकाबले
न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय खेल संस्था बाउल्स न्यूजीलैंड के नियंत्रण और दिशा-निर्देशों के तहत इस सीरीज का आयोजन किया जा रहा है. इसमें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. हर देश की टीम में दो पुरुष और दो महिला खिलाड़ी शामिल होंगे. 3 दिनों तक चलने वाली इस सीरीज में कुल तीन टेस्ट खेले जाएंगे. हर टेस्ट में 5 मुकाबले आयोजित होंगे. इनमें पुरुष पेयर्स, महिला पेयर्स, मिक्स्ड फोर्स और दो मिक्स्ड पेयर्स के मुकाबले शामिल हैं. इस तरह पूरी सीरीज में कुल 15 मुकाबले होंगे.
तीन मुकाबले जीतने पर मिलेगा टेस्ट
हर मुकाबले में जीतने वाली टीम को तीन अंक दिए जाएंगे. एक टेस्ट जीतने के लिए 5 में से कम से कम 3 मुकाबले जीतना जरूरी होगा. 3 टेस्ट में से सर्वाधिक टेस्ट जीतने वाली टीम को सीरीज विजेता घोषित किया जाएगा. सीरीज जीतने वाली टीम को प्रतिष्ठित मार्लीन कैसल-राजेंद्र बेनहानी ट्रॉफी प्रदान की जाएगी. प्रत्येक मुकाबले के लिए 45 मिनट की समय-सीमा निर्धारित की गई है. इस सीरीज को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों को मजबूत करने के साथ खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
खिलाड़ियों को मिल रही शुभकामनाएं
भारतीय टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों के चयन पर राज्य के खेल जगत में खुशी है. झारखंड खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार, निदेशक छवि रंजन, झारखंड लॉन बॉल संघ के अध्यक्ष शीतल झा, झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे, संयुक्त सचिव आशीष झा, कोषाध्यक्ष शैलेश सिंह, रितेश झा, बिपिन सिंह, सीडी सिंह, आशु भाटिया, योगेश यादव, अजय नायक, देवेंद्र सिंह, रोहित सिंह, सरोज यादव, शशांक, संजय त्रिपाठी, अजीत कुमार और सिकंदर महतो सहित खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है.
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