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लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीजः दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया, झारखंड के तीन खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा

भारतीय लॉन बॉल्स टीम में झारखंड के तीन खिलाड़ी ( ETV Bharat )

रांचीः न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन दिवसीय लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. पहले टेस्ट में 2-3 से हार का सामना करने वाली भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले में जोरदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अब तीसरे और अंतिम टेस्ट में सीरीज का विजेता तय होगा.

सीरीज के पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 3-2 से हराया था. मेजबान टीम ने मेंस पेयर्स, विमेंस पेयर्स और मिक्स्ड फोर्स स्पर्धाओं में जीत दर्ज की थी. इसके बाद दूसरे टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मुकाबले का रुख पलट दिया। भारत ने मिक्स्ड फोर्स में जीत हासिल की. वहीं, मिक्स्ड पेयर्स में रेशमा और सुनील बहादुर की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की. पिंकी और दिनेश की जोड़ी ने भी अपने मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को हराकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया.