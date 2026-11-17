लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीजः दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया, झारखंड के तीन खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा
न्यूजीलैंड में खेले जा रहे लॉन बॉल्स टेस्ट में भारतीय टीम में झारखंड के तीन खिलाड़ी शामिल हैं. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 17, 2026 at 7:10 PM IST
रांचीः न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन दिवसीय लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. पहले टेस्ट में 2-3 से हार का सामना करने वाली भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले में जोरदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अब तीसरे और अंतिम टेस्ट में सीरीज का विजेता तय होगा.
सीरीज के पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 3-2 से हराया था. मेजबान टीम ने मेंस पेयर्स, विमेंस पेयर्स और मिक्स्ड फोर्स स्पर्धाओं में जीत दर्ज की थी. इसके बाद दूसरे टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मुकाबले का रुख पलट दिया। भारत ने मिक्स्ड फोर्स में जीत हासिल की. वहीं, मिक्स्ड पेयर्स में रेशमा और सुनील बहादुर की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की. पिंकी और दिनेश की जोड़ी ने भी अपने मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को हराकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया.
इस अंतरराष्ट्रीय टेस्ट सीरीज में भारत की ओर से झारखंड के दिनेश, सुनील बहादुर और रेशमा खेल रहे हैं. वहीं, पिंकी दिल्ली की खिलाड़ी हैं. दूसरे टेस्ट में झारखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से राज्य के खेल जगत में उत्साह है. सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक-एक जीत हासिल की है, जिससे अंतिम टेस्ट का महत्व बढ़ गया है.
तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल बुधवार को खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबला शाम पांच बजे से रात 7:30 बजे तक निर्धारित है. दोनों टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेंगी.
झारखंड लॉन बॉल संघ के सचिव सह कोच मधुकांत पाठक ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा कि टीम ने शानदार खेल दिखाया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि खिलाड़ी तीसरे टेस्ट में भी जीत दर्ज कर सीरीज भारत के नाम करेंगे.
भारतीय टीम की सफलता पर झारखंड खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार, निदेशक छवि रंजन, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, झारखंड लॉन बॉल संघ के आजीवन अध्यक्ष आरके आनंद, अध्यक्ष शीतल झा, उपाध्यक्ष सुनील खवाड़े, झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे, संयुक्त सचिव आशीष झा, कोषाध्यक्ष शैलेश सिंह सहित रितेश झा, बिपिन सिंह, सीडी सिंह, आशु भाटिया, योगेश यादव, प्रभात रंजन तिवारी, अजय नायक, देवेंद्र सिंह, रोहित सिंह, सरोज यादव, शशांक, संजय त्रिपाठी, अजीत कुमार और सिकंदर महतो ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं.
इसे भी पढे़ं- New Zealand के खिलाफ लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज में उतरेंगे 3 झारखंडी खिलाड़ी, इस डेट से शुरू होंगे मुकाबले
इसे भी पढे़ं- एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइल में झारखंड, कबड्डी में भी दिखाया दम
इसे भी पढे़ं- एशियन लॉन बॉलिंग चैंपियनशिप में झारखंड का दबदबा, प्रदेश 6 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन