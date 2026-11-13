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UP के तीन IPS अफसरों के तबादले; मनोज कुमार यादव की लखनऊ में तैनाती

UP के तीन IPS अफसरों के तबादले. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के तीन IPS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. शासन की ओर से जारी आदेश में दो वरिष्ठ IPS अधिकारियों के परिक्षेत्र बदल दिए गए हैं. 2022 बैच के IPS अधिकारी मनोज कुमार यादव को भी नई जिम्मेदारी दी गई है.

इस फेरबदल में बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी रहे अजय कुमार साहनी को मुरादाबाद भेजा गया है. वहीं, मुरादाबाद की जिम्मेदारी संभाल रहे मुनिराज जी को बरेली परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है. 2009 बैच के IPS अधिकारी अजय कुमार साहनी अभी तक बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी थे.