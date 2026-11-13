UP के तीन IPS अफसरों के तबादले; मनोज कुमार यादव की लखनऊ में तैनाती
शासन ने उनका तबादला करते हुए उन्हें मुरादाबाद परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:01 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के तीन IPS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. शासन की ओर से जारी आदेश में दो वरिष्ठ IPS अधिकारियों के परिक्षेत्र बदल दिए गए हैं. 2022 बैच के IPS अधिकारी मनोज कुमार यादव को भी नई जिम्मेदारी दी गई है.
इस फेरबदल में बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी रहे अजय कुमार साहनी को मुरादाबाद भेजा गया है. वहीं, मुरादाबाद की जिम्मेदारी संभाल रहे मुनिराज जी को बरेली परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है. 2009 बैच के IPS अधिकारी अजय कुमार साहनी अभी तक बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी थे.
शासन ने उनका तबादला करते हुए उन्हें मुरादाबाद परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया है. अब वह मुरादाबाद मंडल के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे. मुनिराज जी को बरेली भेजा गया. 2009 बैच के ही IPS अधिकारी मुनिराज जी अब बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी होंगे.
इससे पहले वह मुरादाबाद परिक्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. शासन के नए आदेश के बाद उन्हें बरेली भेज दिया गया है. वहीं, मनोज कुमार यादव को राज्यपाल के परिसहाय के तौर पर नई तैनाती मिली है.
2022 बैच के IPS अधिकारी मनोज कुमार यादव इससे पहले वह आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) के पद पर तैनात थे. अब उन्हें आगरा से हटाकर लखनऊ में नई जिम्मेदारी दी गई है.
शासन के इस आदेश के बाद तीनों अधिकारियों की नई तैनाती तय हो गई है. इनमें दो वरिष्ठ अधिकारियों के परिक्षेत्र बदले गए हैं, जबकि एक अधिकारी को राज्यपाल के परिसहाय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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