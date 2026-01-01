ETV Bharat / state

शामली में अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार; गांव में सस्ते दामों में बेचते थे चोरी की गाड़ियां, एक कार, 17 दोपहिया वाहन बरामद

शामली : उत्तर प्रदेश के जनपद शामली की पुलिस ने बुधवार को चेकिंग के दौरान अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की एक कार समेत करीब 18 वाहन बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है.

मामला थाना झिंझाना क्षेत्र का है. पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के आदेश के बाद वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने गुरुवार को बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस को वाहन चोरों की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसओजी टीम और झिंझाना पुलिस ने जाल बिछाया. उन्होंने बताया कि सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार और कार में सवार दो व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया.

उन्होंने बताया कि आरोपी रुकने के बजाय फरार होने का प्रयास करने लगे. जिसके बाद पुलिस ने बाइक और कार सवार को दबोच लिया. पुलिस ने विजयपाल, दानिश, हेमसिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की एक कार और 17 बाइक बरामद की हैं. पूछताछ में आरोपी विजयपाल ने बताया कि हेमसिंह और उसकी मुलाकात राजस्थान के अलवर जेल में हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती हो गई और वे वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगे. पूछताछ में बताया कि चोरी की गई बाइकों को वह मुरादाबाद में बेचते थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि आरोपी गांव में सस्ते दामों में चोरी की गाड़ियां बेच देते थे.









अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मुरादाबाद निवासी मिस्त्री दानिश को मोटरसाइकिल बेच दिया करते थे. यह मिस्त्री मोटरसाइकिल को आगे ठिकाने लगाने का काम करता था.





