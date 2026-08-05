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रांची के खलारी से लापता तीन मासूम बच्चे पलामू में बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

पलामू: रांची जिले के खलारी थाना क्षेत्र से एक साथ लापता हुए तीन मासूम बच्चों को पलामू की हैदरनगर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया. इस मामले में एक युवक भी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है.

'खलारी थाना क्षेत्र से तीन बच्चे एक साथ रविवार शाम को खेलते-खेलते अचानक लापता हो गए थे, यह बच्चे सुभाष नगर टीएच कॉलोनी स्थित भुईयां टोली के रहने वाले हैं. इसके बाद उन्हें खोजने का अभियान चलाया गया और बुधवार को हैदरनगर पुलिस ने तीनों को सुरक्षित बरामद कर लिया.'- तंजीलुल मन्नान, हैदरनगर थाना प्रभारी.

एक आरोपी गिरफ्तार

खलारी थाना पुलिस से मिली सूचना के आधार पर हैदरनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को हैदरनगर रेलवे स्टेशन से तीनों बच्चों को बरामद कर लिया. पुलिस ने इस मामले में बरेवा गांव निवासी रंजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया है.

तीनों बच्चों को पुलिस अपने साथ खलारी लेकर रवाना

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक मंगलवार रात रांची–बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस से तीनों बच्चों को लेकर यात्रा कर रहा था. सूचना मिलते ही हैदरनगर पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई कर बच्चों को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया. घटना की सूचना खलारी थाना पुलिस को दे दी गई. इसके बाद बुधवार शाम खलारी थाना की पुलिस हैदरनगर पहुंची और आरोपी युवक तथा तीनों बच्चों को अपने साथ खलारी लेकर रवाना हो गई.