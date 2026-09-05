उफनती यमुना में समाए तीन मासूम, चेतावनी के बाद भी लापरवाही बनी काल
बुझ गए दो घरों के चिराग, पूरे इलाके में पसरा मातम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 7:25 PM IST
कौशांबी: यमुना नदी में नहाने गए तीन मासूम बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई थे. भीषण जलस्तर और चेतावनी के बावजूद परिजनों और ग्रामीणों की बेरुखी के चलते बच्चे उफनती नदी की तरफ पहुंच गए और गहरे पानी में समा गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शव निकाल लिए हैं.
बुझ गए दो घरों के चिराग: महेवाघाट थाना क्षेत्र स्थित भटपुरवा गांव में ये हादसा हुआ. यहां यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर और उसका विकराल रूप देखकर जहां बड़ों के भी कदम ठहर जाएं, वहीं निगरानी के अभाव में तीन मासूम बच्चे नदी के मुहाने तक पहुंच गए. मृतकों की शिनाख्त 13 वर्षीय बिजेंद्र निषाद, 12 वर्षीय करण निषाद और 10 वर्षीय शनि निषाद के रूप में हुई है. करण और शनि दोनों सगे भाई थे.
तीन बच्चे की यमुना नदी में डूबने की सूचना मिलने पर महेवाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोर की सहायता से तीनों बच्चों को बाहर निकल गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है.- सौरभ सावंत, क्षेत्राधिकार मंझनपुर
कहां की घटना: तीनों बच्चे शुक्रवार दोपहर यमुना नदी में नहाने के लिए उतरे थे. पानी के तेज बहाव और गहराई का अंदाजा न होने के चलते तीनों एक-एक कर गहरे पानी में समाते चले गए. बच्चों को डूबता देख नदी किनारे मौजूद लोगों ने चीख-पुकार मचाई, लेकिन उफनती धारा के सामने किसी की तुरंत हिम्मत नहीं पड़ी. सूचना मिलते ही महेवाघाट थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.
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