तेंदुए ने मचाया आतंक, तीन लोगों पर किया हमला, गांव में मच गई दहशत

पालकवाह में तेंदुए ने तीन लोगों को हमला कर घायल कर दिया. बाद में तेंदुए को वन विभाग की मदद से पकड़ा गया.

तेंदुए ने तीन लोगों पर किया हमला
तेंदुए ने तीन लोगों पर किया हमला (कॉन्सेप्ट इमेज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 7:44 AM IST

Updated : October 21, 2025 at 8:09 AM IST

2 Min Read
ऊना: जिले के हरोली उपमंडल में सोमवार को तेंदुए का आतंक देखने को मिला. तेंदुए ने हमले में तीन लोग घायल कर दिया. घायलों में एक व्यक्ति की आंख में गंभीर चोट आई है, जबकि दो अन्य को मामूली चोटें लगी हैं.

यह घटना जिले के पालकवाह क्षेत्र में गांव के पास स्थित खेतों में हुई, जब तेंदुआ झाड़ियों से निकलकर अचानक उन पर टूट पड़ा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेंदुआ खेतों के बीच झाड़ियों में छिपा हुआ था, जब राहगीरों ने उसकी आवाज सुनी तो वो घबराकर गांव की ओर भागने लगे, तभी तेंदुए ने तीन ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया.

घटना के बाद ग्रामीणों के एक समूह ने डंडों से लैस होकर तेंदुए का पीछा किया और उसे घायल कर दिया. बाद में तेंदुआ पास के जंगल की झाड़ियों में छिपा मिला, जहां वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया, एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि तेंदुआ अक्सर खेतों के आसपास घूमता देखा गया था, जिससे स्थानीय निवासियों, खासकर बच्चों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ था. वन विभाग से आग्रह किया कि तेंदुए को गांव से दूर किसी स्थान पर छोड़ा जाए.

तेंदुए के पकड़ में आने तक गांव में दहशत का माहौल बना रहा. दीपावली के दिन लोग इतने भयभीत थे कि उन्होंने अपने मवेशियों को बाड़ों में बंद रखा और बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया. वन अधिकारियों ने बताया कि घायल तेंदुए को पुनर्वास केंद्र ले जाया जाएगा. बता दें कि पहाड़ों पर सर्दियों का मौसम शुरू होते ही तेंदुआ, भालू और अन्य जानवर उतरकर मैदानी इलाकों की ओर आ जाते हैं. शिकार की तलाश में अक्सर ये रिहायशी इलाकों के पहुंच जाते हैं. इसके कारण इंसानों और इन जंगली जानवारों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं. इस तरह की घटनाओं में अक्सर तेंदुए या इंसानों की भी मौत हो जाती है.

इनपुट: पीटीआई

Last Updated : October 21, 2025 at 8:09 AM IST

