बिहार में गोलियों की तड़तड़ाहट, पटना में 3 युवकों को मारी गोली

पटना: राजधानी पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के ज्ञानचक और जीवनचक्के के बीच एक गांव में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. मारपीट के बाद मामला गोलीबारी तक पहुंच गया, जिसमें तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

तीन युवकों को लगी गोली: घायलों की पहचान अंकित कुमार, विकास कुमार और साहिल कुमार के रूप में हुई है. विकास और साहिल के पैर में गोली लगी, जबकि अंकित के सीने में गोली लगने से उसकी हालत सबसे गंभीर है. सभी को पहले नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) ले जाया गया, जहां से विकास और साहिल को PMCH और अंकित को AIIMS पटना रेफर कर दिया गया.

पटना में गोलीबारी (ETV Bharat)

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: फतुहा के एसडीपीओ अवधेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही दीदारगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. घटनास्थल से कई खोखे बरामद हुए, जो फायरिंग की पुष्टि करते हैं. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

“पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी. स्थिति नियंत्रण में है.”-अवधेश कुमार, फतुहा एसडीपीओ

पुरानी रंजिश का नतीजा: स्थानीय लोगों के अनुसार, यह विवाद पुरानी रंजिश से उपजा है. कुछ दिन पहले दोनों गुटों में कहासुनी हुई थी, जो बुधवार को मारपीट और गोलीबारी तक पहुंच गई. पीड़ितों का कहना है कि थाने से लौटते समय करीब 50 लोगों ने उन्हें घेरकर हमला किया.