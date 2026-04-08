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बरेली में सड़क हादसों में महिला समेत तीन की मौत; बाइकें टकराने से एक की मौत, ट्राॅली की टक्कर से बुजुर्ग महिला की जान गई

मीरगंज थाना इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि अलग-अलग घटनाओं में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हुई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 10:22 PM IST

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बरेली : जिले में बुधवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए तीन दर्दनाक हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसों के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.



मीरगंज में आमने-सामने भिड़ीं बाइकें, एक की मौत : मीरगंज थाना क्षेत्र में एक रिसोर्ट के सामने दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में अतिराज सिंह (35) की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बुजुर्ग महिला की मौत : दूसरी घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के हुरहुरी रोड पर गांव कपूरपुर के पास आयुर्वेदिक अस्पताल के नजदीक शाम करीब छह बजे हुई. बदायूं जनपद के बिसौली थाना क्षेत्र के गांव बिजौरी निवासी रामवती (70) अपने नाती-नातिन के साथ बाइक से जा रही थीं. इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्राॅली ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में रामवती सड़क पर गिर गईं और ट्राॅली का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मीरगंज थाना इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि अलग-अलग घटनाओं में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.



पिकअप की टक्कर से सिक्योरिटी गार्ड की मौत : तीसरी घटना फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में सामने आई है. गांव घंतिया निवासी चंद्रपाल सिंह (79) को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. चंद्रपाल सिंह रात की ड्यूटी कर साइकिल से घर लौट रहे थे. झुमका चौराहे के पास बिलवा की ओर से आ रही पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे के बाद राहगीरों ने पिकअप चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.


फतेहगंज पश्चिमी इंस्पेक्टर प्रयागराज चौधरी ने बताया कि उनके क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक सिक्योरिटी गार्ड की सड़क हादसे में मौत हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें : संतकबीरनगर: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से दो की मौत, महिला समेत बच्ची घायल

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