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बरेली में सड़क हादसों में महिला समेत तीन की मौत; बाइकें टकराने से एक की मौत, ट्राॅली की टक्कर से बुजुर्ग महिला की जान गई

बरेली : जिले में बुधवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए तीन दर्दनाक हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसों के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.





मीरगंज में आमने-सामने भिड़ीं बाइकें, एक की मौत : मीरगंज थाना क्षेत्र में एक रिसोर्ट के सामने दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में अतिराज सिंह (35) की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बुजुर्ग महिला की मौत : दूसरी घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के हुरहुरी रोड पर गांव कपूरपुर के पास आयुर्वेदिक अस्पताल के नजदीक शाम करीब छह बजे हुई. बदायूं जनपद के बिसौली थाना क्षेत्र के गांव बिजौरी निवासी रामवती (70) अपने नाती-नातिन के साथ बाइक से जा रही थीं. इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्राॅली ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में रामवती सड़क पर गिर गईं और ट्राॅली का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मीरगंज थाना इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि अलग-अलग घटनाओं में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.