सोनभद्र में जन्मदिन मनाकर लौट रहे दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत, रायबरेली में ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा, एक की गई जान

रायबरेली/सोनभद्र : रायबरेली के थाना डीह क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने दो दर्जन से अधिक वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ट्रक चालक की पुलिस तलाश कर रही है.

वहीं सोनभद्र के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक ही बाइक सवार चार युवक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए. दुर्घटना में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस घायल को मेडिकल कॉलेज सोनभद्र ले गई. डॉक्टरों ने युवक की हालत को देखते हुए ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया.

रायबरेली के डीह थानाध्यक्ष ने बताया, तेज रफ्तार ट्रक (एच आर 38 यू 3765) ने भरतगंज बाजार में सड़क किनारे खड़े कई दो-पहिया और चार-पहिया वाहनों को टक्कर मार दी. एक वैन, 3 ऑटो, बोलेरो और पल्सर बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं. गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल भेजा गया. ट्रक को कब्जे में लिया गया है. फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.जिला अस्पताल के ईएमओ डॉक्टर आतिफ ने बताया कि सड़क हादसे में एक मृत व्यक्ति को पुलिस लेकर आई थी.

सोनभद्र में दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत : राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार शाम करीब 6 बजे पल्सर बाइक (up63BK0561) सवार चार युवक नई बाजार से राबर्ट्सगंज की तरफ जा रहे थे. अकछोर पेट्रोल पंप के पास आगे जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से घुस गए. हादसे में चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. चारों को पुलिस की गाड़ी से मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर ने तीन को मृत घोषित कर दिया.