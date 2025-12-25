ETV Bharat / state

सोनभद्र में जन्मदिन मनाकर लौट रहे दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत, रायबरेली में ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा, एक की गई जान

सोनभद्र और रायबरेली में हुए सड़क हादसे में चार की मौत हो गई. पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है.

सोनभद्र और रायबरेली में सड़क हादसा.
सोनभद्र और रायबरेली में सड़क हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 11:06 PM IST

रायबरेली/सोनभद्र : रायबरेली के थाना डीह क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने दो दर्जन से अधिक वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ट्रक चालक की पुलिस तलाश कर रही है.

वहीं सोनभद्र के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक ही बाइक सवार चार युवक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए. दुर्घटना में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस घायल को मेडिकल कॉलेज सोनभद्र ले गई. डॉक्टरों ने युवक की हालत को देखते हुए ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया.

रायबरेली के डीह थानाध्यक्ष ने बताया, तेज रफ्तार ट्रक (एच आर 38 यू 3765) ने भरतगंज बाजार में सड़क किनारे खड़े कई दो-पहिया और चार-पहिया वाहनों को टक्कर मार दी. एक वैन, 3 ऑटो, बोलेरो और पल्सर बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं. गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल भेजा गया. ट्रक को कब्जे में लिया गया है. फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.जिला अस्पताल के ईएमओ डॉक्टर आतिफ ने बताया कि सड़क हादसे में एक मृत व्यक्ति को पुलिस लेकर आई थी.

सोनभद्र में दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत : राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार शाम करीब 6 बजे पल्सर बाइक (up63BK0561) सवार चार युवक नई बाजार से राबर्ट्सगंज की तरफ जा रहे थे. अकछोर पेट्रोल पंप के पास आगे जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से घुस गए. हादसे में चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. चारों को पुलिस की गाड़ी से मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर ने तीन को मृत घोषित कर दिया.

मरने वालों में मनीष शर्मा (20), रवि शर्मा (20) पुत्र रमेश शर्मा पुत्र रमेश शर्मा निवासी सरकारी अस्पताल राजगढ़ जनपद मिर्जापुर, शुभम शर्मा (21) पुत्र गुलशन शर्मा को मृत घोषित कर दिया. अविनाश शर्मा (19) पुत्र रामनरेश शर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया. मृतकों में मनीष शर्मा और रवि शर्मा दोनों सगे भाई बताए जा रहे है.

सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि मनीष शर्मा का आज जन्मदिन था, वह अपने भाई और दो दोस्तों के साथ पिकनिक मना कर वापस राजगढ़ जिला मिर्जापुर लौट रहा था. राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में अकछोर पेट्रोल पम्प और लसड़ा गांव के पास उनकी बाइक पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और हादसा हो गया.

