ETV Bharat / state

यूपी के पीलीभीत में बड़ा हादसा; शारदा नदी में नहाते वक्त दो किशोर डूबे, बचाने कूदे युवक की भी जान गई

सीओ प्रतीक दहिया ने बताया कि तीन लोगों के शव बरामद हो गए हैं.

मौके पर मौजूद भीड़
मौके पर मौजूद भीड़ (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पीलीभीत : मौनी अमावस्या पर पूरनपुर तहसील क्षेत्र में रविवार को शारदा नदी के धनाराघाट पर शाम करीब चार बजे बड़ा हादसा हो गया. घाट पर नहाने के दौरान दो किशोर डूब गये, जिन्हें बचाने के लिये कूदे युवक की जान चली गई. बच्चे नहाते समय गहरे गड्ढे में चले गये. हादसे के बाद घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों को तुरंत रेस्क्यू अभियान में लगाया गया. जिसके बाद तीनों के शव नदी से निकाले गये.

पुलिस के मुताबिक, थाना हजारा क्षेत्र के गांव चंदिया हजारा निवासी सुशांत का पुत्र सुमित (14) और निताई का पुत्र सौरभ (15) रविवार शाम को मौनी अमावस्या पर स्नान करने धनाराघाट पहुंचे थे. ग्रामीणों के मुताबिक, नहाते समय दोनों किशोरों को गहराई का अंदाजा नहीं लगा और वह अचानक डूबने लगे.

दोनों किशोरों को डूबता देख वहां मौजूद केशव प्रसाद ने नदी में छलांग लगा दी. केशव ने दोनों बच्चों को बचाने का अथक प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज और गहराई अधिक होने के कारण वह भी खुद को नहीं संभाल सका. देखते ही देखते वह युवक भी गहरे पानी में ओझल हो गया.


हादसे के बाद घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों को तुरंत रेस्क्यू अभियान में लगाया गया. घंटों मशक्कत के बाद गोताखोरों ने सुमित, सौरभ और केशव प्रसाद तीनों के शवों को नदी से बाहर निकाल लिया.


घटनास्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित और दुखी परिजनों को ढांढस बंधाया और मामले को शांत कराया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. सीओ प्रतीक दहिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि धनारा घाट पर स्नान के दौरान कुछ लोग डूबे हैं, जिसमें तीन लोगों के शव बरामद हो गए हैं.



यह भी पढ़ें : गोमती नदी में मिले महिला-पुरूष के शवों की शिनाख्त नहीं; पुलिस ने दोनों शव मोर्चरी में रखवाया

TAGGED:

PILIBHIT NEWS
THREE DROWNED IN SHARDA RIVER
THREE DIED IN PILIBHIT
SHARDA RIVER IN PILIBHIT
PILIBHIT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.