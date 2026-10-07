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दहेज हत्या के मामले में पति समेत तीन को आजीवन कारावास

सोनभद्र: जनपद में करीब 8 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्ल्यू, सोनभद्र की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने तीनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त कैद की बात कही है.



पूरा मामला करमा थाना क्षेत्र के पगिया गांव का है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मिर्जापुर जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी छोटक ने अपनी बेटी आसमां की शादी पगिया निवासी अफरोज से की थी, शादी के बाद से ससुराल पक्ष की ओर से लगातार दहेज में 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी और मांग पूरी नहीं होने पर आसमा को प्रताड़ित किया जाता था.



3 नवंबर 2018 की रात आसमा को उसके पति अफरोज, सास साफिया और जीजा नसीम ने केरोसिन डालकर जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के अगले दिन 4 नवंबर 2018 को आसमा के पिता ने करमा थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराई. तहरीर के आधार पर पुलिस ने दहेज हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.



विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए और पति अफरोज, सास साफिया और जीजा नसीम के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.



मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और 9 गवाहों के बयान तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.