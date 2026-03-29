विधानसभा की तीन महत्वपूर्ण समितियों का हुआ पुनर्गठन, जानिए किन विधायकों को मिली जगह
समितियों में सत्ता पक्ष के छह और विपक्ष के तीन सदस्यों को शामिल किया गया. साथ ही गठन को लेकर अधिसूचना भी जारी की गई.
Published : March 29, 2026 at 12:41 PM IST
नई दिल्ली: हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में वर्ष 2026-27 के लिए एक बार फिर विधानसभा की तीन महत्वपूर्ण समितियों का पुनर्गठन किया गया है. इन समितियों में 9-9 सदस्यों को जगह दी गई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल हैं. सत्ता पक्ष के 6 और विपक्ष के तीन सदस्यों को समितियों में शामिल किया गया है. सभी सदस्यों को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया. विधानसभा सचिव रंजीत सिंह की ओर से समितियों के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार विधानसभा की लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति यानी कि ऐस्टीमेट कमेटी तीनों का फिर से गठन किया गया है.
पिछले साल गठित लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे और फिर से लोक लेखा समिति के सदस्य नियुक्त किए गए भाजपा विधायक अजय महावर ने बताया कि यह तीनों ही समितियां विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियां होती हैं. इनका गठन एक साल के लिए किया जाता है. इसलिए पिछले साल गठित समितियों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. इसलिए अब फिर से वर्ष 2026-27 के लिए इन कमेटियों का पुनर्गठन किया गया है. मुझे एक बार फिर से लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में सदन ने नामित किया है, वहीं कई नए साथियों को भी इसमें जगह दी गई है. अगर इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति की बात करें तो एक बार फिर से इस समिति के सदस्य के रूप में अजय महावर को मौका दिया गया है. वहीं अन्य सदस्यों में भाजपा से विधायक हरीश खुराना, संजय गोयल, सतीश उपाध्याय, शिखा राय और सूर्य प्रकाश खत्री को जगह मिली है. उधर, विपक्षी आम आदमी पार्टी से विधायक कुलदीप कुमार, संजीव झा और वीरेंद्र सिंह कादियान को लोक लेखा समिति का सदस्य बनाया गया है.
सरकारी उपक्रम समिति में ये विधायक: वहीं, अगर सरकारी उपक्रम समिति की बात करें तो बादली के भाजपा विधायक अहीर दीपक चौधरी, कुलदीप सोलंकी राजकरण खत्री, राजकुमार भाटिया, रविंद्र सिंह नेगी और तिलकराम गुप्ता को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है. विपक्षी आम आदमी पार्टी से विधायक अनिल झा, चौधरी जुबेर अहमद और जरनैल सिंह को भी सदस्य बनाया गया है. इसके साथ ही प्राक्कलन समिति में भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह यादव, करनैल सिंह, नीलम पहलवान, पूनम शर्मा, संदीप सेहरावत और उमंग बजाज को भाजपा विधायक के रूप में समिति में जगह दी गई है. आम आदमी पार्टी के विधायकों में प्रवेश रतन, सही राम पहलवान और वीर सिंह धींगान को समिति का सदस्य बनाया गया है.
तीनों ही महत्वपूर्ण समितियां: बता दें कि, विधानसभा की तरफ से समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार इन समितियां को जांच सौंप जाती है और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई जांच के विषय में समिति जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है. वह रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाती है और फिर उस रिपोर्ट का चर्चा के बाद सदन द्वारा संज्ञान लिया जाता है. साथ ही समितियों की सिफारिश के अनुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाती है. इसलिए तीनों ही समितियां विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियां मानी जाती हैं. इनके सदस्यों की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनी रहती है.
यह भी पढ़ें-
जम्मू-कश्मीर के 110 छात्रों ने किया दिल्ली विधानसभा का दौरा, सात जिलों के छात्रों ने देखी सदन की कार्यवाही
फांसीघर मामले में बढ़ सकती हैं पूर्व CM केजरीवाल व अन्य आरोपितों की मुश्किलें, विधानसभा ने पास किया प्रस्ताव