यूपी में तीन IAS अफसरों का तबादला, जानिए किसे कहां मिली नई तैनाती, तत्काल ज्वाइन करने का आदेश

तीन IAS अफसरों का तबादला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में तीन वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार के आदेश गुरुवार की रात जारी किए हैं. जिससे शासन स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं. ये तबादले विभागों की कुशलता और सेवानिवृत्ति से जुड़े रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से किए गए हैं. उत्तर प्रदेश की नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. प्रमुख सचिव एम देवराज ने बताया कि सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्य स्थल पर ज्वाइन करना होगा. बाबू लाल मीना, जो अपर मुख्य सचिव के पद पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा रेशम विभाग में तैनात हैं, उन्हें अब विभागाध्यक्ष, खाद्य प्रसंस्करण के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. बाबू लाल मीना 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं और यांत्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक हैं. लंबे समय से विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.