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धनौली में मिली 300 साल पुरानी रामचरित मानस, अवधिया भाषा में है लिखावट, ‘ज्ञानभारतम’ अभियान के तहत संरक्षण

गौरेला पेंड्रा मरवाही : भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय ज्ञानभारतम् राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान चला रहा है.इस अभियान के तहत भारत में मौजूद दुर्लभ पांडुलिपि संग्रहित किए जा रहे हैं. अभियान के अंतर्गत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धि सामने आई है. जिले के धनौली गांव में लगभग 300 वर्ष पुरानी दुर्लभ रामचरित मानस की पांडुलिपि मिली है,इसे अवधिया भाषा में लिखा गया बताया जा रहा है.

उपाध्याय परिवार ने संभाली है विरासत

इस दुर्लभ पांडुलिपि के मिलने से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और इतिहासकारों के साथ साहित्य प्रेमियों की रुचि भी बढ़ गई है. मिली जानकारी के अनुसार यह पांडुलिपि धनौली गांव निवासी ज्ञानेंद्र उपाध्याय के परिवार के पास वर्षों से सुरक्षित रखी गई थी.परिवार के पूर्वजों ने इस धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा.

इसके कारण आज भी इसकी मूल स्वरूप में उपलब्धता बनी हुई है. बताया जा रहा है कि यह पांडुलिपि रामचरित्र मानस की अत्यंत प्राचीन प्रति है, जिसमें अवधिया भाषा का इस्तेमाल किया गया है. स्थानीय जानकारों के अनुसार इसकी लेखन शैली और संरचना काफी प्राचीन दिखाई देती है.