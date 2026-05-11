धनौली में मिली 300 साल पुरानी रामचरित मानस, अवधिया भाषा में है लिखावट, ‘ज्ञानभारतम’ अभियान के तहत संरक्षण
गौरेला पेंड्रा मरवाही में 300 साल पुरानी अवधिया भाषा में लिखी रामचरित मानस मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 11, 2026 at 4:12 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय ज्ञानभारतम् राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान चला रहा है.इस अभियान के तहत भारत में मौजूद दुर्लभ पांडुलिपि संग्रहित किए जा रहे हैं. अभियान के अंतर्गत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धि सामने आई है. जिले के धनौली गांव में लगभग 300 वर्ष पुरानी दुर्लभ रामचरित मानस की पांडुलिपि मिली है,इसे अवधिया भाषा में लिखा गया बताया जा रहा है.
उपाध्याय परिवार ने संभाली है विरासत
इस दुर्लभ पांडुलिपि के मिलने से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और इतिहासकारों के साथ साहित्य प्रेमियों की रुचि भी बढ़ गई है. मिली जानकारी के अनुसार यह पांडुलिपि धनौली गांव निवासी ज्ञानेंद्र उपाध्याय के परिवार के पास वर्षों से सुरक्षित रखी गई थी.परिवार के पूर्वजों ने इस धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा.
इसके कारण आज भी इसकी मूल स्वरूप में उपलब्धता बनी हुई है. बताया जा रहा है कि यह पांडुलिपि रामचरित्र मानस की अत्यंत प्राचीन प्रति है, जिसमें अवधिया भाषा का इस्तेमाल किया गया है. स्थानीय जानकारों के अनुसार इसकी लेखन शैली और संरचना काफी प्राचीन दिखाई देती है.
जिले के कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने खुद इस दुर्लभ पांडुलिपि को देखा. उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति, साहित्य और धार्मिक परंपरा की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया.
ऐसी प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान हैं और इनके संरक्षण एवं अध्ययन से आने वाली पीढ़ियों को इतिहास और साहित्य की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी- डॉ. संतोष कुमार देवांगन, कलेक्टर
‘ज्ञानभारतम’ अभियान के तहत जिले में धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर सर्वेक्षण कर प्राचीन पांडुलिपियों की खोज, संकलन और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है. इस अभियान के माध्यम से विलुप्त होती पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने और उनका दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है. धनौली गांव में मिली यह दुर्लभ पांडुलिपि जिले की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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