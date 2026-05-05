डीडवाना में अंधड़ में गिरा टावर, तीन मकानों को नुकसान...जनहानि नहीं हुई
डीडवाना में पलटा मौसम. एक दर्जन से अधिक स्थानों पर पेड़ एवं कई जगह बिजली के पोल टूट गए.
Published : May 5, 2026 at 6:47 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना शहर में सोमवार शाम मौसम अचानक पलटा और आंधी एवं बरसात हुई. शहर के कई इलाकों में आंधी व बरसात नुकसान लेकर आई. तेज हवा ने शहर की कई संपत्तियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया. डीडवाना के बीएसएनएल ऑफिस का मोबाइल टावर पड़ोस के मकान पर गिर गया. इससे तीन मकानों को नुकसान पहुंचा. गनीमत रही, घर में मौजूद किसी सदस्य को चोट नहीं आई. शहर में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर पेड़ गिर गए. कई जगह बिजली के पोल टूट गए.
दूरसंचार विभाग के AGM राजेश चौधरी ने बताया कि सोमवार शाम मौसम अचानक पलटा. शहर में तेज आंधी चली. इससे शीतलकुंड बालाजी मंदिर के रास्ते से आगे बीएसएनएल ऑफिस का मोबाइल टावर पड़ोस के मकानों पर गिर गया. उच्चाधिकारियों को इससे अवगत करा दिया है. उनके निर्देशानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी.
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लोगों में भय : वहीं टावर गिरने की आवाज सुनकर आसपास लोगों में भय फैल गया. मोबाइल टावर गिरने से अमित राखेचा के मकान की छत, बालकनी ओर दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मकान का मलबा गिरने से नीचे खड़ी कार एवं स्कूटी को नुकसान हुआ. घर का एसी क्षतिग्रस्त हो गया. बिजली लाइनों को भी नुकसान पहुंचा. कॉलोनी की बिजली सप्लाई रात भर बंद रही. लोगों ने मकान मालिकों को मुआवजा देने की मांग की.
शिकायत पर सुनवाई नहीं: मोहल्लेवासियों ने बताया कि बीएसएनएल विभाग को कई बार पहले भी जर्जर टावर को लेकर अवगत कराया गया था. लोगों ने टावर के कभी भी गिरने का अंदेशा जताया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया. सोमवार रात तेज हवा के साथ हुई बारिश में यह टावर गिर गया था.
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