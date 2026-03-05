ETV Bharat / state

शिमला की ईदगाह कॉलोनी में लगी आग, 3 घरों को पहुंचा नुकसान

शिमला: बुधवार शाम करीब 4:50 बजे शिमला के ईदगाह कॉलोनी में एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी. जो देखते ही देखते दो अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना में तीनों घरों को नुकसान पहुंचा है. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया.

जानकारी के अनुसार, ईदगाह के पास एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही शिमला माल रोड स्थित अग्निशमन केंद्र से फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिमला की ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद के साथ लगती एक कच्ची इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना सामने आई है. आग लगते ही स्थानीय क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास के अन्य मकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया.