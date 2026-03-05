शिमला की ईदगाह कॉलोनी में लगी आग, 3 घरों को पहुंचा नुकसान
शिमला की ईदगाह कॉलोनी में आग लगने से तीन घरों को पहुंचा नकसान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 10:50 PM IST
शिमला: बुधवार शाम करीब 4:50 बजे शिमला के ईदगाह कॉलोनी में एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी. जो देखते ही देखते दो अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना में तीनों घरों को नुकसान पहुंचा है. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया.
जानकारी के अनुसार, ईदगाह के पास एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही शिमला माल रोड स्थित अग्निशमन केंद्र से फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिमला की ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद के साथ लगती एक कच्ची इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना सामने आई है. आग लगते ही स्थानीय क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास के अन्य मकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया.
घटना में रशीदा व हफीज का कच्चा मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया. पीड़ित परिवार के अनुसार उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी के लिए घर में कुछ नकदी राशि जमा कर रखी थी, जो आग लगने से जलकर नष्ट हो गई. आग लगने के कारण घर का सारा सामान भी नष्ट हो गया और परिवार के पास केवल वही कपड़े शेष हैं, जो उन्होंने उस समय पहने हुए थे. पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है.
एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया, शाम 5 बजे के आसपास उन्हें सूचना मिली की ईदगाह कॉलोनी में आग लग गई है. मौके पर अग्निशमन कर्मचारी पहुंचे और पुलिस भी मौके पहुंची. स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस मामले में जांच कर रही है'.
ये भी पढ़ें: जिंदा तेंदुए के ही उखाड़ लिए नाखून, फार्म हाउस में रात भर किया टॉर्चर, सुबह कुत्तों से कटवाया