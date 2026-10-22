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नूंह के पिनगवां के तीन सरकारी स्कूलों में जमीन पर बैठकर पढ़ रहे बच्चे, ड्यूल डेस्क का इंतजार

सरकारी स्कूलों में जमीन पर बैठकर पढ़ रहे बच्चे ( ETV Bharat )

नूंह: सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच पिनगवां कस्बे के तीन सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बैठने के लिए ड्यूल डेस्क तक नहीं मिल पाई हैं. यहां बच्चे आज भी जमीन पर चटाई बिछाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. स्कूलों की ओर से कई बार मांग भेजे जाने के बावजूद ड्यूल डेस्क उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

चार स्कूलों में से केवल एक में सुविधा: पिनगवां कस्बे में चार सरकारी स्कूल संचालित हैं. इनमें प्राइमरी बॉयज स्कूल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं. इनमें से केवल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के बैठने के लिए ड्यूल डेस्क पहुंची हैं. बाकी तीन स्कूलों में बच्चे अब भी चटाई पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. इससे स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.