नूंह के पिनगवां के तीन सरकारी स्कूलों में जमीन पर बैठकर पढ़ रहे बच्चे, ड्यूल डेस्क का इंतजार
पिनगवां के तीन सरकारी स्कूलों में बच्चे चटाई पर बैठकर पढ़ रहे हैं. शिक्षा विभाग ने जल्द ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया.
Published : October 22, 2026 at 4:31 PM IST
नूंह: सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच पिनगवां कस्बे के तीन सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बैठने के लिए ड्यूल डेस्क तक नहीं मिल पाई हैं. यहां बच्चे आज भी जमीन पर चटाई बिछाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. स्कूलों की ओर से कई बार मांग भेजे जाने के बावजूद ड्यूल डेस्क उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
चार स्कूलों में से केवल एक में सुविधा: पिनगवां कस्बे में चार सरकारी स्कूल संचालित हैं. इनमें प्राइमरी बॉयज स्कूल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं. इनमें से केवल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के बैठने के लिए ड्यूल डेस्क पहुंची हैं. बाकी तीन स्कूलों में बच्चे अब भी चटाई पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. इससे स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
प्राइमरी स्कूलों में सैकड़ों विद्यार्थी प्रभावित: उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिनगवां के प्राइमरी बॉयज स्कूल में 289 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में करीब 400 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के जमीन पर बैठकर पढ़ने के कारण ड्यूल डेस्क की जरूरत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. विद्यार्थियों को उम्मीद है कि विभाग जल्द उनकी समस्या का समाधान करेगा.
बच्चों ने बताई परेशानी: विद्यार्थी अनस खान ने बताया कि, "चटाई पर जमीन में बैठकर पढ़ाई करने से उनके कपड़े खराब हो जाते हैं." वहीं, छात्र कासिम खान ने कहा कि, "लंबे समय तक जमीन पर बैठना भी असुविधाजनक लगता है." इसके अलावा छात्र नाजिम खान का कहना है कि, "स्कूल में ड्यूल डेस्क होनी चाहिए, ताकि वे आराम से बैठकर पढ़ सकें और पढ़ाई पर ध्यान लगा सकें."
कई बार भेजी जा चुकी है ड्यूल डेस्क की मांग: अध्यापक हरीश चंद्र ने बताया कि, "स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों के लिए ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने की मांग कई बार विभाग को भेजी जा चुकी है. इसके बावजूद अभी तक तीन स्कूलों में ड्यूल डेस्क नहीं पहुंची हैं. बाकी स्कूलों में भी जल्द ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ने की परेशानी से राहत मिल सके. यह समस्या केवल एक-दो स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में ड्यूल डेस्क की कमी होने की बात सामने आ रही है."
डीईओ बोले- "विभाग ड्यूल डेस्क को लेकर गंभीर": वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि, "शिक्षा विभाग ड्यूल डेस्क को लेकर पूरी तरह गंभीर है. आला अधिकारियों ने स्कूलों की सूची मांगी है. जल्द ही स्कूलों को पर्याप्त मात्रा में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराई जाएंगी. ड्यूल डेस्क नहीं होने से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस मामले को लेकर विभागीय अधिकारी और जिला उपायुक्त अखिल कुमार पिलानी भी गंभीर हैं. विभाग की ओर से जल्द ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया है."
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