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नगर पंचायत थराली के 3 सभासदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ, अपनी प्राथमिकताएं भी बताई

थराली: नगर पंचायत थराली में राज्य सरकार से नामित तीन सभासदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की. नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने नवनियुक्त सभासद प्रदीप चंद्र जोशी, नंदू बहुगुणा और तेजपाल सिंह गुसाईं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. साथ ही उन्हें जनसेवा के दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ करने का आह्वान किया.

वहीं, शपथ ग्रहण के बाद तीनों नामित सभासदों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और थराली विधायक भूपाल राम टम्टा का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे. साथ ही कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने, जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा.

थराली नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने कहा कि नवमनोनीत सभासदों के जुड़ने से नगर पंचायत को नई ऊर्जा मिलेगी. उनके अनुभव और सहयोग से विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी. साथ ही क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे.