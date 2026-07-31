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नगर पंचायत थराली के 3 सभासदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ, अपनी प्राथमिकताएं भी बताई

नगर पंचायत थराली में राज्य सरकार की ओर से नामित तीन सभासदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है. जानिए क्या कहा?

Tharali Nagar Panchayat
नगर पंचायत थराली के नए सभासदों ने ली शपथ (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 31, 2026 at 10:42 PM IST

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थराली: नगर पंचायत थराली में राज्य सरकार से नामित तीन सभासदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की. नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने नवनियुक्त सभासद प्रदीप चंद्र जोशी, नंदू बहुगुणा और तेजपाल सिंह गुसाईं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. साथ ही उन्हें जनसेवा के दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ करने का आह्वान किया.

वहीं, शपथ ग्रहण के बाद तीनों नामित सभासदों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और थराली विधायक भूपाल राम टम्टा का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे. साथ ही कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने, जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा.

थराली नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने कहा कि नवमनोनीत सभासदों के जुड़ने से नगर पंचायत को नई ऊर्जा मिलेगी. उनके अनुभव और सहयोग से विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी. साथ ही क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे.

नामित सभासद तेजपाल गुसाईं, प्रदीप जोशी, नंदू बहुगुणा ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि राज्य सरकार ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि नगर पंचायत थराली के सर्वांगीण विकास, जनहित के कार्यों और नागरिकों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी.

बता दें कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने नगर पंचायत थराली के लिए तीनों सभासदों का मनोनीत किया था. जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नंदू बहुगुणा, प्रदीप जोशी और तेजपाल सिंह गुसाईं को मनोनीत सभासद बनाया गया था. तीनों ही संगठन के साथ छात्र आंदोलन से जुड़े हुए हैं. जिन्होंने अब पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है.

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थराली नगर पंचायत सभासद शपथ ग्रहण
सभासद प्रदीप चंद्र जोशी
COUNCILLORS TAKE OATH IN THARALI
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THARALI NAGAR PANCHAYAT

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