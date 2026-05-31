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हाथरस से लापता हुई तीन युवतियां 6 घंटे में बरामद; पुलिस टीम ने 5 युवकों को भी गिरफ्तार किया

हाथरस से लापता हुई तीन युवतियां 6 घंटे में बरामद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हाथरस: सदर कोतवाली क्षेत्र से लापता हुई तीन युवतियों को पुलिस ने 6 घंटे के भीतरी बरामद कर लिया है. इनकी उम्र 19 से 20 वर्ष के बीच है. इनमें से दो कॉल सेंटर भी में भी काम किया करती थीं. पिछले कुछ दिनों से वहां नहीं जा रही थीं.

पुलिस ने द्वारका नजफगढ़ के पास एक होटल से इन्हें बरामद किया है. इनके साथ पांच युवकों की भी गिरफ्तारी हुई है. पुलिस मामले में पूछताछ करने में जुटी है.

दरअसल 30 में को सदर कोतवाली क्षेत्र से 19 से 20 साल की उम्र की तीन युवतियां अचानक घर से गायब हो गईं. यह युवतियां घर से कुछ पैसे निकलवा कर गायब हुई थी. बीती रात करीब 9:00 पीआरबी 112 के माध्यम से इसकी सूचना पुलिस को मिली. इसके बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

एसपी ने इनकी बरामदगी के लिए 6 टीमों का गठन किया और इन टीमों ने 6 घंटे में इन तीनों को बरामद कर लिया. इनके साथ 5 युवक भी पकड़े गए हैं.

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि 30 मई को तीन युवतियां अचानक घर से गायब हो गई थी. इनमें से दो कॉल सेंटर पर काम किया करती थी, जो पिछले कुछ दिनों से वहां नहीं जा रही थी. इसकी जानकारी उनके परिजनों को भी नहीं थी.