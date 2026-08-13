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कबीरधाम में 3 बच्चियों से छेड़छाड़, मिठाई खिलाने के बहाने आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को तत्काल गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की. पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

कवर्धा: कबीरधाम में तीन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की वारदात सामने आई है. आरोप है कि शख्स ने तीनों बच्चियों को मिठाई खिलाने का लालच दिया. मासूम बच्चियां जब आरोपी के झांसे में आ गईं तब उसने उनके साथ गलत व्यवहार किया. पीड़ित बच्चियों और परिजनों की शिकायत के बाद महिला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला थाने से संबंधित मामला है. नाबालिग और पीड़ित के परिवार ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है. महिला बाल विकास विभाग की ओर से पीड़िता की काउंसिलिंग कराई जा रही है. जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपी को न्यायालय में पेश कर सुनवाई के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है: हेमसागर सिदार, एएसपी कबीरधाम

9 अगस्त को हुई थी वारदात, 12 अगस्त को आरोपी की गिरफ्तारी

कवर्धा पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त को आरोपी ने नाबालिग बच्चियों को मिठाई देने का लालच देकर अपने पास बुलाया. परिजनों का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने बच्चियों के साथ अनुचित व्यवहार किया. जिसकी शिकायत घर आकर बच्चियों ने अपने परिजनों से की. जिसके बाद परिजन महिला थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की.

पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगाई गई

जांच के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई. इसके बाद महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विधिवत न्यायालय में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है.

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