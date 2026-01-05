ETV Bharat / state

वाराणसी में कनैल का फल खाने दो सगी बहनों समेत तीन बच्चियों की मौत, गांव में पोखरे के पास खेल रही थीं, पुलिस कर रही जांच

वाराणसी : मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में कनैल का फल खाने से तीन बच्चियों की मौत हो गई. मृतकों में दो बच्चियां सगी बहने हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, एडीसीपी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की.

करधना गांव में पोखरे के किनारे नैंसी प्रजापति (4) पुत्री मनीष, हर्षिता प्रजापति (6) पुत्री मिथिलेश प्रजापति, अंशिका प्रजापति (3) पुत्री मिथिलेश प्रजापति की कनैल के फूल खाने से मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया.

परिजनों ने बताया कि रविवार को तीनों बच्चियां गांव के पास ही पोखर के किनारे खेल रही थीं. कनैल का फल खाने से उनकी हालत बिगड़ गई. रविवार शाम एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची की मौत सोमवर तड़के और तीसरी बच्ची की मौत सुबह नौ बजे सुबह हुई.

हर्षिता के परिजनों ने बताया, तीनों बच्चियां कल रविवार दोपहर दो बजे खेलने गई थीं. खेलते-खेलते साढ़े तीन हो गया. उसके बाद हमारे मेरी बड़ी बेटी हर्षिता प्रजापति घर पहुंची तो उसका पैर लड़खड़ा रहा था. हम लोगों को लगा कि उसको ठंड लग गई है. नजदीक हॉस्पिटल ले गए. इसके बाद आराम नहीं मिला तो बड़े हॉस्पिटल गए, तो वहां से रेफर कर दिया गया. दूसरे जगह ले गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिए.