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लड़कियों को गोद में उठाकर एम्स तक भागे लोग, दर्दनाक हादसे से पसरा मातम

लड़कियों की मौत के बाद परिजनों में मातम ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में छठ पूजा की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब फुलवारी शरीफ के हिंदूनी गांव में तालाब में नहाने गईं तीन लड़कियों की डूबने से मौत हो गई. हादसे में बेली कुमारी (18 वर्ष), पिता रामवरण राय, मौली कुमारी (17 वर्ष), पिता मनोज कुमार और सृष्टि कुमारी (7 वर्ष), पिता अरुण पासवान की जान चली गई.

लड़कियों को गोद में उठाकर भागते रहे परिजन