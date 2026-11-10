लड़कियों को गोद में उठाकर एम्स तक भागे लोग, दर्दनाक हादसे से पसरा मातम
पटना में छठ से पहले मातम पसर गया. तालाब में डूबने से तीन लड़कियों की मौत हो गई. रिपोर्ट- राजेश कुमार
Published : November 10, 2026 at 7:08 PM IST
पटना: राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में छठ पूजा की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब फुलवारी शरीफ के हिंदूनी गांव में तालाब में नहाने गईं तीन लड़कियों की डूबने से मौत हो गई. हादसे में बेली कुमारी (18 वर्ष), पिता रामवरण राय, मौली कुमारी (17 वर्ष), पिता मनोज कुमार और सृष्टि कुमारी (7 वर्ष), पिता अरुण पासवान की जान चली गई.
लड़कियों को गोद में उठाकर भागते रहे परिजन
तीनों लड़कियों की मौत की खबर से हिंदूनी गांव में कोहराम मच गया. वहीं, लड़कियों को बचाने की उम्मीद में परिजन गांव से पटना एम्स तक भाग-दौड़ करते रहे. अस्पताल में भी परिजनों के विलाप से माहौल गमगीन हो गया.
तालाब में डूबने से मौत
बताया जाता है कि भैया दूज के मौके पर छठ पूजा को लेकर घरों में तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान तीनों लड़कियां गांव के तालाब में नहाने चली गईं. नहाने के दौरान वे गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं.
ग्रामीणों ने लड़कियों को बाहर निकाला
लड़कियों को डूबता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया. इसके बाद ग्रामीण तालाब की ओर दौड़े और काफी मशक्कत के बाद तीनों को पानी से बाहर निकाला गया. आनन-फानन में परिजन उन्हें बचाने के लिए अस्पताल ले जाने में जुट गए.
पटना एम्स ने किया मृत घोषित
एक बच्ची को गंभीर हालत में पटना एम्स पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस हादसे में तीनों लड़कियों की जान चली गई. वहीं घटना की सूचना मिलते ही फुलवारीशरीफ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.
प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और अंत्येष्टि के लिए सरकारी सहायता राशि उपलब्ध कराई.
एक साथ तीन बच्चियों की मौत से हिंदूनी गांव में मातम पसरा है. छठ पूजा की तैयारियों में जुटे परिवारों के घरों में अब चीत्कार और अपनों को खोने का दर्द रह गया है.
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