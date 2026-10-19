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बिहार में नदी में डूबी तीन बच्चियां, एक का शव बरामद; दो अब भी लापता

अररिया में डूबी तीन बच्चियां ( ETV Bharat )

हाथ-पैर धोने नदी में उतरी थीं बच्चियां