बिहार में नदी में डूबी तीन बच्चियां, एक का शव बरामद; दो अब भी लापता
अररिया में बकरा नदी में तीन बच्चियां पानी में डूबी, एक बच्ची की मौत, SDRF और स्थानीय गोताखोरों की तलाश जारी. रिपोर्ट-राजेश कुमार बहरदार
Published : October 19, 2026 at 9:02 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया स्थित जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र में उदापुल के निकट बड़ा हादसा हो गया. यहां सोमवार को बकरा नदी में तीन बच्चियां डूब गई. घटना में एक बच्ची का शव बरामद किया गया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है.
हाथ-पैर धोने नदी में उतरी थीं बच्चियां
जानकारी के अनुसार, तीनों बच्चियां चिरह पंचायत के वार्ड संख्या चार स्थित उदा गांव की रहने वाली हैं. उनकी पहचान यूसुफ की 12 वर्षीय पुत्री रफत, जसीम की 13 वर्षीय पुत्री ऐनाज और मुजाहिद की 12 वर्षीय पुत्री नाजदा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां मिट्टी लाने गई थीं. इसके बाद वे पानी लेकर साफ-सफाई करने और हाथ-पैर धोने के लिए नदी की ओर गईं. इसी दौरान एक बच्ची गहरे पानी में चली गई.
एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में तीनों डूबीं
परिजन मोहम्मद तबारक के मुताबिक जब एक बच्ची पानी में डूबने लगी तो उसे बचाने के लिए दो अन्य बच्चियां भी पानी के अंदर चली गईं. इस दौरान वे दोनों भी डूबने लगीं. वहां मौजूद चौथी लड़की ने अपना दुपट्टा उतारकर तीनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें बचाने में सफल नहीं हो सकी.
"एक बच्ची पानी में डूबने लगी तो उसे बचाने के लिए दो अन्य बच्चियां भी पानी के अंदर चली गईं. इस दौरान वे दोनों भी डूबने लगीं. वहां मौजूद चौथी लड़की ने अपना दुपट्टा उतारकर तीनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें बचाने में सफल नहीं हो सकी."- मोहम्मद तबारक, परिजन
सौ लोगों ने शुरू की तलाश
मोहम्मद तबारक ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद बस्ती के लोगों से मदद मांगी गई. हालांकि, शुरुआत में कुछ लोग मौके पर जाने से मना कर रहे थे. इसके बाद परिजन और अन्य ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. करीब सौ लोग नदी में अलग-अलग जगहों पर बच्चियों की तलाश करने लगे. काफी देर तक खोजबीन चलती रही.
शाम को मिला एक बच्ची का शव
मोहम्मद तबारक ने बताया काफी खोजबीन के बाद शाम करीब साढ़े चार बजे एक बच्ची का शव बरामद हुआ. शव को घर लाया गया. मृत बच्ची की पहचान जसीम की 13 वर्षीय पुत्री ऐनाज के रूप में हुई है. वहीं, रफत और नाजदा का अब तक पता नहीं चल सका है. दोनों की तलाश जारी है.
सर्च अभियान जारी
वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाशी अभियान शुरू किया गया. अंचल अधिकारी हर्ष हरि ने बताया कि ऐनाज का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य दो बच्चियों की तलाश की जा रही है. उनके मुताबिक, दोपहर करीब 1बजे से सर्च अभियान चलाया जा रहा है.
"ऐनाज का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य दो बच्चियों की तलाश की जा रही है. दोपहर करीब 1बजे से सर्च अभियान चलाया जा रहा है और अभी भी जारी है."- हर्ष हरि, अंचल अधिकारी
गांव में पसरा मातम
तीन बच्चियों के नदी में डूबने की घटना से उदा गांव में शोक की लहर है. एक बच्ची की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है, जबकि दो बच्चियों के लापता होने से उनके परिजन और ग्रामीण परेशान हैं. नदी किनारे लोगों की भीड़ जुटी हुई है और सभी लापता बच्चियों के मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
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