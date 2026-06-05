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बिहार में दर्दनाक हादसा, पोखर में डूबने से तीन किशोरियों की मौत

अररिया: बिहार के अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत खजुरी पंचायत के वार्ड संख्या-4 बलुवाही महादलित टोला में एक दिल दहलाने वाला हादसा हो गया. भीषण गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए तीन किशोरियां गांव के मुखिया कुसुम मल्लाह के पोखर में नहाने गईं. नहाते समय तीनों गहरे पानी में चली गई और डूब गई.

टोला में छाया मातम: इस घटना में उपेन्द्र ऋषिदेव की 12 वर्षीय रानी कुमारी, राजो ऋषिदेव की 15 वर्षीय करिश्मा कुमारी और फूलचंद ऋषिदेव की 13 वर्षीय अंजली कुमारी की मौत हो गई. एक ही गांव की तीन मासूम बच्चियों की असमय मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

पोखर में गहरे पानी ने ली तीनों की जान: जानकारी के अनुसार, पोखर करीब दस फीट गहरा है और इन दिनों उसमें पर्याप्त पानी भरा हुआ है. नहाने के दौरान तीनों किशोरियां गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिस कारण उन्हें तत्काल बचाया नहीं जा सका. काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की.

ग्रामीणों ने पोखर से निकाले शव: ग्रामीणों को आशंका हुई कि बच्चियां पोखर में हो सकती हैं. तलाश के दौरान पोखर में खोजबीन की गई, जहां तीनों के शव बरामद किए गए. एक साथ तीन बच्चियों की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया. मृतक बच्चों की माताओं और परिजनों की चीख-पुकार सुनकर माहौल गमगीन हो उठा.

मौके पर पहुंचा प्रशासन: घटना की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी निरंजन कुमार मिश्र, राजस्व पदाधिकारी रविराज सिंह और भरगामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने परिजनों से विस्तृत जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी. प्रशासन ने सरकारी प्रावधानों के तहत परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.