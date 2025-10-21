ETV Bharat / state

बिहार में दिवाली पर बड़ा हादसा, नदी में नहाने के दौरान 4 लड़कियां डूबीं, 3 की मौत

बिहार में दिवाली के दिन डूबने से तीन लड़कियों की मौत हो गई है. उन्हें बचाने गई किशोरी की भी डूबने से जान चली गई.

Girls Drown in Araria
अररिया में डूबने से मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 21, 2025 at 1:23 PM IST

अररिया: बिहार के अररिया में दिवाली के दिन एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. जोकीहाट थाना क्षेत्र के तारण गांव में बकरा नदी में मिट्टी लाने गई चार बच्चियों में से तीन की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. यह घटना तारण पंचायत के वार्ड नंबर 12 में हुई, जहां दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई.

तीन बच्चियों की मौत: मृतक बच्चियों की पहचान जोकीहाट प्रखंड के तारण पंचायत निवासी इस्लाम की 10 वर्षीय पुत्री सुहानी, मंजर आलम की 10 वर्षीय पुत्री खुशनुमा और अब्दुर रकीब की 12 वर्षीय पुत्री शायिका के रूप में हुई है. चौथी बच्ची, जो इस हादसे में जीवित बची है, उसका इलाज अररिया के सदर अस्पताल में चल रहा है. सभी बच्चियां 10 से 12 साल की थी.

अररिया में तीन बच्चियों की डूबकर मौत (ETV Bharat)

कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा?: परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, चारों बच्चियां दिवाली के लिए मिट्टी लाने बकरा नदी गई थी. इस दौरान एक बच्ची नदी में डूबने लगी, और उसे बचाने के प्रयास में अन्य तीन बच्चियां भी नदी के गहरे पानी में चली गईं. स्थानीय लोगों ने जब यह देखा, तो तुरंत बच्चियों को बाहर निकालने का प्रयास किया. हालांकि, तीन बच्चियों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि एक बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस और एसडीआरएफ की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही जोकीहाट थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चियों के शव बकरा नदी से निकाले गए. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अररिया के सदर अस्पताल भेज दिया है.

"पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है."-जोकीहाट थाना पुलिस

गांव में पसरा मातम: इस घटना के बाद तारण गांव में मातम पसरा हुआ है. मृतक बच्चियों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांववासियों का कहना है कि दिवाली की खुशियां इस हादसे के कारण गम में डूब गई हैं. मृतका बच्ची के पिता रकीब ने बताया कि बच्चियां दिवाली की तैयारियों के लिए मिट्टी लेने गई थी, लेकिन यह छोटी सी बात इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था.

"मेरी बेटी और तीन बच्चियां मिट्टी लेने बकरा नदी किनारे गई थी. उसी दौरान तीन बच्चियां नदी में चली गई और डूबने लगी. जिसके बाद मेरी बेटी उन्हें बचाने गई. उसने एक बच्ची को बचा लिया लेकिन वो और दो लड़की डूब गईं."-रकीब, मृतका बच्ची के पिता

सुरक्षा पर सवाल: इस घटना ने नदी किनारे रहने वाले गांवों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय मजहर आलम का कहना है कि बकरा नदी में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

"हमारी मांग है कि नदी के किनारे सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके."-मजहर आलम, स्थानीय

