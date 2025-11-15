ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में ट्रक से कुचलकर तीन छात्राओं की मौत; ट्रैक्टर-ट्राॅली को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा, ट्रक में फंसकर घिसटती रही स्कूटी

हैदराबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील मलिक ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

लखीमपुर खीरी में तीन छात्राओं की मौत
लखीमपुर खीरी में तीन छात्राओं की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 6:17 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 6:30 PM IST

लखीमपुर खीरी : जिले के हैदराबाद थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर को ट्रक से कुचलकर तीन छात्राओं की मौत हो गई. गोला–खुटार नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्राॅली को ओवरटेक करते समय हादसा हो गया. ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि दो छात्राओं के शव सड़क से चिपक गए, जबकि तीसरी छात्रा ट्रक में फंसकर दूर जा गिरी. ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया.

हैदराबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील मलिक ने बताया कि सड़क हादसे में तीन छात्राओं की मौत हुई है. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है.


पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार दोपहर करीब 1 बजे की है. तीन छात्राएं साहिबा, दीदार बानो और खदीजा स्कूटी से घर लौट रहीं थीं. खदीजा, साहिबा की भतीजी थी और दो दिन पहले संसारपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहां गई हुई थी. कॉलेज छुटने के बाद साहिबा उसे लेने गई थी. करीब दो घंटे रुकने के बाद तीनों स्कूटी से बिलहरी गांव के लिए निकलीं.

लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा
लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)

इसी बीच गोला–खुटार हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्राॅली को ओवरटेक करने के दौरान छात्राओं की स्कूटी ट्रक के ठीक सामने आ गई. ट्रक ने संतुलन खोते ही स्कूटी को रौंद दिया. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी ट्रक में फंसकर लगभग 150 मीटर तक घिसटती चली गई. राहगीरों के शोर मचाने पर ड्राइवर ने ट्रक रोका और फरार हो गया.




सूचना मिलते ही हैदराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को गोला सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की जानकारी मिलते ही गोला एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी.


बिलहरी गांव में मचा कोहराम : तीनों छात्राओं की मौत से बिलहरी गांव में कोहराम मच गया. साहिबा तीन बहनों में दूसरे नंबर पर थी. उसके दो भाई हैं. दीदार बानो चार बहनों में सबसे छोटी थी, उसका एक भाई भी है.



फरार चालक की तलाश जारी : पुलिस ट्रक चालक की तलाश में टीम लगाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है. प्रशासन ने साफ किया है कि आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.




