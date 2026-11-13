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धनबाद का बदहाल अरलगड़िया तालाब, लाखों खर्च के बावजूद छठ घाट बेकार! पढ़ें- पूरी खबर

धनबादः लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय-खाय के साथ शुरू हो चुका है. छठ घाटों की साफ-सफाई और सजावट की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो. लेकिन धनबाद के पुटकी स्थित अरलगड़िया छठ तालाब की तस्वीर कुछ अलग है. डीएमएफटी फंड से करीब 43 लाख रुपये खर्च कर तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन पांच में से तीन घाट श्रद्धालुओं के इस्तेमाल के लायक नहीं हैं. संकरे रास्ते और सीमित जगह हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं.

धनबाद के पुटकी स्थित अरलगड़िया पंचायत की आबादी करीब 25 हजार है. पंचायत में छठ पूजा के लिए यही एक प्रमुख तालाब है. पिछले करीब 28 वर्षों से स्थानीय नवयुवक संघ यहां छठ महापर्व का आयोजन करता आ रहा है. पहले स्थानीय लोग कुदाल और फावड़े से तालाब के चारों ओर मिट्टी काटकर अस्थायी घाट तैयार करते थे. लेकिन इस बार डीएमएफटी फंड से करीब 43 लाख रुपये की लागत से तालाब का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया गया। उम्मीद थी कि इस बार व्रतियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन निर्माण के बाद व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगे हैं.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः धनबाद का बदहाल अरलगड़िया तालाब! (Etv Bharat)

जीर्णोद्धार के बाद तालाब में कुल पांच घाट बनाए गए हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि पांच में से सिर्फ दो घाटों तक ही श्रद्धालु पहुंच सकते हैं. बाकी तीन घाटों तक जाने के लिए रास्ता ही उपलब्ध नहीं है. ऐसे में तालाब का करीब 40 फीसदी हिस्सा ही छठ पूजा के लिए इस्तेमाल हो सकेगा. यानी लाखों रुपये खर्च कर पांच घाट तो बना दिए गए, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी सिर्फ दो ही हैं.

निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल

पुल के निर्माण से आवागमन बाधित होने, तालाब के किनारे पानी का रिसाव होने और संभावित दुर्घटना की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की गई है. सिर्फ घाटों की संख्या और उनकी उपयोगिता ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि तालाब तक पहुंचने का रास्ता भी काफी संकरा है. छठ महापर्व के दौरान यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में अगर किसी तरह की भगदड़ या आपात स्थिति पैदा होती है, तो श्रद्धालुओं को बाहर निकलने के लिए संकरी सीढ़ियों और रास्तों का सहारा लेना पड़ेगा. सवाल है कि इतनी बड़ी आबादी और हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखकर निर्माण की योजना क्यों नहीं बनाई गई?

लोगों का कहना है कि संवेदक की ओर से कराया गया काम संतोषजनक नहीं है. जीर्णोद्धार के नाम पर तालाब की स्थिति बेहतर होने के बजाय और बिगड़ गई है. उन्होंने जिला प्रशासन से निर्माण कार्य की जांच कराने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है.